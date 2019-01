Nyakunkon az influenza

A húszat is meghaladta az idei influenzaszezon halálos áldozatainak száma, az egészségügyi minisztérium mégsem ismeri el, hogy járvány van. Háromszéken is egyre többen fordulnak orvoshoz súlyos felső légúti panaszokkal, Sepsiszentgyörgyön a kórházi beutalások száma is megnövekedett, ezért a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház vezetősége a beteglátogatás korlátozását tervezi.

A megyei közegészségügyi igazgatóság járványtani osztálya 5530 adag influenza elleni védőoltást osztott szét családorvosoknak és kórházaknak, utóbbiaknak saját alkalmazottjai számára. Volt, ahol kevesen érdeklődtek az ingyenes vakcina iránt, de olyan eset is akadt, hogy aki kérte, annak már nem jutott, a gyógyszertárak pedig óvatosak a védőoltás beszerzésével, mert a vakcina csak erre a szezonra érvényes, és amit nem tudnak eladni, az veszteség számukra.

Lapunk érdeklődésére dr. Lucia Șereș, a háromszéki családorvosok egyesületének elnöke elmondta, hogy a rendelést már nyár végén, ősz elején be kellett nyújtaniuk a közegészségügyi igazgatósághoz, és csak annyi adagot kértek, ahányat tavaly be tudtak oltani. Nem igényelhettek minden krónikus beteg számára sem, mert tapasztalat szerint ebből a kategóriából is kevesen oltatják be magukat, a hatvan év fölöttiek körében sem népszerű a védőoltás, ezért szinte személyre szólóan állítják össze az igénylést. Arról értesült, hogy a megye kap még influenza elleni vakcinát, de azt nem lehet tudni, hogy mikor.

Șereș doktornő elmondta, az utóbbi napokban a gyermekeknél és felnőtteknél is megnövekedett a felső légúti megbetegedések száma, gyakoriak az influenzagyanús esetek, az ilyen pácienseket fertőző-szakvizsgálatra küldik. Idén még egyetlen olyan nap sem telt el, hogy teljes munkaidőben működjék az egységes számítógépes rendszer, az elektronikus gyógyszerfelírás, ami a megnövekedett betegforgalomra való tekintettel a megszokottnál is jobban nehezíti az ellátást – sérelmezi a családorvosok képviselője.