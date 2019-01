Várják a kisbaconi út korszerűsítését

A bibarcfalvi letérőtől Magyarhermányig tartó 45-ös községi út kisbaconi szakaszán régóta áldatlan állapot uralkodik. Az első gondot a tervező és a kivitelező közötti, hosszabb ideig tartó szakmai vita jelentette, majd a kezdeti elképzeléseket kellett módosítani, ami jelentősen, több mint húsz százalékkal növelte a költségeket, ezért a közbeszerzési eljárást meg kellett semmisíteni; a helyzetet pedig tovább bonyolította, hogy időközben lejárt az építési engedély határideje.

Az új versenytárgylás győztesét a napokban hirdetik ki, de még nem lélegezhetnek fel – állítja a község első embere. Időhúzást jelentene, ha valamelyik vesztes fél fellebbezést nyújtana be, valamint az is, ha nem mutatna kellő komolyságot a nyertes cég. Mert saját bőrükön tapasztalták meg tavaly, hogy az utolsó pillanatban is el lehet bukni a jól előkészített tervet is: a Szárazajta felé vezető utat, a szárazajtai, nagybaconi és kisbaconi mellékutcák korszerűsítését magában foglaló projektjük közbeszerzését azért kellett elölről kezdeniük, mert a nyertes nem tudta bizonyítani, hogy rendelkezésére áll a garanciapénz.

„Megértem a kisbaconiakat és az utat szintén használó magyarhermányiakat, hogy háborognak a rossz út miatt, de azt hiszem, nagyobb lett volna a felháborodásuk, ha azelőtt aszfaltozunk volna, mint hogy a víz- és szennyvízvezetéket lefektettük, és most azok kedvéért feltörnénk azt. Nagyon bízom abban, hogy amint a hó elolvad, a munka elkezdődik, s megvalósul minden elképzelésünk. A siker rajtunk nem fog múlni: a szükséges pénz a rendelkezésünkre áll, számláinkat bármikor tudjuk fizetni” – nyilatkozta Simon András.

A magyarhermányi iskola és óvoda bővítésének kivitelezésére kiírt pályázat leadási határideje is a végéhez közeleg. Némi izgalomra ez is ad okot: tavaly ketten jelentkeztek, de árajánlatot végül egyikük sem tett.