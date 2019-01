Keresik az állástalan fiatalokat

Nehéz hatékonyan teljesíteni Háromszéken azon pályázat előírásait, amely révén azokat a fiatalokat vonnák be a munkaerőpiacra, akik nem vesznek részt oktatásban, semmiféle képzésben, de a munkaerő-foglalkoztatási ügynökségek nyilvántartásaiba sem kerültek be. Ők az úgynevezett NEET kategóriába sorolt ifjak, akiknek azonosítása érdekében a megye összes települését felkeresik a program képviselői.

Mint arról korábban beszámoltunk, a munkaerő-foglalkoztatási ügynökség önkormányzatokkal és más hivatalokkal együttműködésben igyekszik lakhelyükön azonosítani az érintett 18–25 év közötti fiatalokat. A cél, hogy nyilvántartásba vegyék őket és felmérjék képességeiket, illetve hogy tanfolyamok, képzések révén fejlesszék azokat, majd támogassák alkalmazásukat. A célcsoport azonosítását akadályozza, hogy országszinten eddig sehol sem sikerült beszerezni a terepmunkát segítő járműveket, Háromszéken így a munkaerő-foglalkoztatási ügynökség autóival járják a településeket a kollégák – számolt be sajtótájékoztatóján Kelemen Tibor.

Az intézményvezető megjegyezte, nemrég Gelencén jártak munkatársai, ahol közel 80 fiatallal kellett volna találkozniuk. Bár ehhez az önkormányzat és a roma közösség képviselőjének támogatását is igényelték előzőleg, az érintettek közül mind­össze nyolcan jelentek meg a találkozón. Feltételezik, hogy akik nem tettek eleget a meghívásnak, azok zömmel külföldön tartózkodnak. Kelemen Tibor szerint megyénkben körülbelül négyezer fiatalt kell felkeresni és meggyőzni a munkaerő­piaci felzárkóztatás előnyeiről, a készségfejlesztő és szakmai tanfolyamok jelentette lehetőségekről, a munkavállalás esetén igényelhető anyagi juttatásokról. Esélyt jelenthet az érintettek elhelyezkedésére akár az inasképzés is, egyszerűbb szakmák esetén már féléves időszakra szóló felkészítőkbe is bekapcsolódhatnak – hangzott el.

A megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség nyilvántartásában jelenleg 723, hasonló helyzetben lévő fiatal szerepel, akik közül – az előzetes felmérések alapján – mintegy hétszázat sorolnak a nehezen, illetve a nagyon nehezen foglalkoztathatók csoportjába. Felzárkóztatásukat hátráltatja, hogy ismereteik hiányosak, tanulmányaik alig néhány osztályra korlátozódnak, mások pedig hosszú ideje állástalanok.