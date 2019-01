A gázszolgáltató tette le a vaslemezeket

Bokor Tibor polgármestertől azt is megtudtuk, hogy ő is rossz ötletnek találja a vaslapokat, ezért több vitája is volt az illetékesekkel, mindenki a városházát és őt szidja, holott semmi közük a vaslapokhoz. A gázszolgáltató ígérete szerint, amint megérkeznek a gázaknafödelek, a vaslapok is eltűnnek. (iochom)