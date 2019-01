Mik is azok a LOL Surprise varázsgömbök?

Már maga a LOL Surprise név is kellően hívogató, hiszen kit ne ösztönözne vásárlásra egy meglepetéseket ígérő kicsi vagy éppen óriási gömböcske? Utánajártunk, hogy mit is rejthetnek ezek a varázsgömbök.

A LOL Surpise már a kibontáskor is okoz meglepetést, mivel nem csak egy egyszerű csomagolást kell lehúzni a gömbről, hanem hagymaszerűen kell lehámozni az egymás után következő rétegeket. Ha ezekkel megvolnánk, akkor már csak a végeredmény, a meglepetéseket rejtő gömb vár ránk.

A LOL Surprise gömbökből két féle létezik. Egyrészt a Lil Nővérek babáját tartalmazó darabok, amikben a Tots babák pelusos kistesói bújtak el. Minden gömbben 5 meglepetés rejtőzik: 1 baba, kettő hozzá tartozó kiegészítő és 2 egyéb apróság, amivel a baba gömbjét dekorálhatjuk.

A nagytesók, a Tots Ball babák igazán nagy durranásnak számítanak, mivel minden labdában 7 darab meglepetés rejtőzik. Ezek a következők:

*titkos, emojikkal kódolt üzenet

*matrica gyűjtemény, amivel dekorálható a gömb

*pohár vagy cumisüveg, amiből ihat a játékbaba

*cipőcske

*babaruha

*valamilyen kiegészítő, fejdísz (tiara, masni), sapka, kalap

*valamelyik öltöztethető LOL Surprise baba

Persze, mint már írtuk, ezekhez a meglepetésekhez nem olyan könnyű hozzájutni, így maga a bontogatás is fokozza a várakozás örömét. A kislányok kifejezetten élvezik ezt a műveletet is. Hiszen míg húzogatják le a rétegeket, addig is dolgozik a fantáziájuk, hogy mégis vajon melyik babát rejti magában a gömb. Mivel számos baba tartozik a kollekcióba, így még izgalmasabb a bontogatás, hiszen nem tudhatjuk, hogy a baba, ami az aktuális gömbünkben van, már része-e a gyűjteményünknek.

A gömböt szétnyitva, már meg is pillanthatjuk a babát, ami egyelőre még kis csupasz, hiszen a ruháját is magában rejti az eddigi lakhelye. Tehát először fel kell öltöztetni, majd kezdődhet is a játék, hiszen a LOL Surprise világában minden érdekes és játékos, semmi sem unalmas. Ez a színes egyéniségeknek, a kiegészítőknek és mindennek köszönhető, amit ez az izgalmas gömb rejt. Maga a gömb nem csupán a játék csomagolása, ez szolgál lakóhelyül is a LOL Tots Ball babáknak, ha véget ért a játék.

Azt hihetnénk, hogy ennyi minden után már nem lehet minket meglepni, de ez óriási tévedés. Minden Tots baba rendelkezik egy különleges képességgel, amit akkor mutat meg, ha vízbe merítjük. Ugyanis víz hatására megváltoztatják a színüket. Hogy melyik milyen lesz? Ezt csak akkor tudjuk meg, ha kipróbáljuk és felfedezzük a babánk meglepi tulajdonságát.

Ha nem tudnánk, hogy mihez kezdjünk a LOL gömbökkel, miután feleslegessé válnak, érdemes újrahasznosításban gondolkozni. A Játéksziget LOL gömb kreatív felhasználási ötletei között biztosan minden gyerkőc talál olyat, amiben örömét leli majd. Kinek melyik LOL Surprise baba a kedvence? (X)