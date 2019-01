Porondon a kormány

A prímet természetesen továbbra is Viorica Dăncilă miniszterelnök viszi, aki, úgy tűnik, zavarát is, butaságát is képtelen leplezni, és úgy ontja magából a bakikat, hogy már árgus bírálói is csak a legékesebbeket emelik ki. Legendássá vált, miképpen keveri össze az éppen meglátogatott országok fővárosait, és az is, hogyan jelenti ki diadalmasan, hogy Romániá­nak olyan nagyhatalmakat sikerült elpusztítania (leköröznie helyett), mint Németország vagy Franciaország, de a minap egy tévéműsorban ártatlanul azt is elmagyarázta, szükség van az igazságügyi miniszter által bejelentett, semmisségi folyamodványokra vonatkozó rendeletre, mert esélyt kell adni a korruptaknak, hogy bebizonyítsák ártatlanságukat. A csúcs azonban szerdai brüsszeli ámokfutása volt, ahol egyetlen nap alatt két ízben is sikerült lejáratnia magát és országát. A holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja alkalmából szervezett eseményen Viorica Dăncilă azt fejtegette (papírról olvasva), hogy Románia „hozzájárul a negacionalizmus (sic!) és a holokauszt elleni harc támogatásához”. Vélhetően a frissen kreált szóval a holokauszttagadás ellen kívánt síkra szállni, de egy kalap alatt harcot indított a hetven évvel ezelőtti történelmi esemény ellen is. Még le sem csengett a találkozó visszhangja, érkezett a következő hír: a NATO főtitkárával, Jens Stoltenberggel tartott közös sajtótájékoztatóján azt találta mondani, hogy továbbra is prioritás marad Románia számára a NATO „elbátortalanítása”. A NATO vezetői nem szívták mellre szavait, lehet, már ők is hallottak arról, hogy dicső miniszterelnök asszonyunknak nem mindig sikerül azt mondania, amit tulajdonképpen akar.

Szerdán a brüsszeli meghallgatásokon azonban más kormánytagok is tündököltek. Petre Daea mezőgazdasági miniszter az Európai Parlament halászati bizottságának ülésén csillogott, a halászat jövőjére vonatkozó kérdésekre ugyan nem válaszolt, de olyan szöveget nyomott le a medencékben fürdőző kormoránokról, a vízről, amely a természet könnye, no meg arról, mily szerencsések az egybegyűltek, hogy őt hallgathatják, hogy még a profi fordító is képtelen volt tolmácsolni mondatainak állítmányok nélküli összevisszaságát. Zseniális pénzügyminiszterünk pedig, aki itthon képtelen a költségvetést összetákolni, a kérdéseket megkerülve közhelyhalmazzal bombázta az EP gazdasági bizottságát, akiknek Románia prioritásait kellett volna vázolnia.

Félő, a sorozat itt még távolról sem ért véget, a következő öt hónapban a román kormányba összeverbuvált félanalfabéta társaságnak különböző nemzetközi fórumokon kell felszólalnia, és az EU-elnökség alighanem csak arra lesz jó, hogy kies hazánk immár ne csak a korrupcióról, a jogállamiság megnyirbálásáról legyen híres, hanem ostoba vezetőiről is.