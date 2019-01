Naponta több százan látogatják a kézdivásárhelyi műjégpályát – tudtuk meg Márton Sándor jégkorongedzőtől, pályagondnoktól, aki azt is elmondta, hogy az ország egyik legkorszerűbb műjégpályáján 2017. december 21-én különösebb avatóünnepség, szalagvágás nélkül kezdődött el a korcsolyázás és a jégkorongedzés. A hivatalos megnyitót 2018. március 4-én tartották.

A létesítmény a Román Jégkorongszövetség előírásai alapján készült, és megfelel minden feltételnek, amely nemzetközi mérkőzések lebonyolításához szükséges. Az építmény 5220 négyzetméteres, háromszintes, korszerű öltözőket, orvosi rendelőt, étkezdét, bárt és raktárhelyiségeket, valamint egy konferenciatermet is magában foglal. A lelátó 550 férőhelyes, a játéktér felülete 1745 négyzetméter. Márton Sándor azt is elmondta, hogy az elmúlt esztendőben tíz hónapon át üzemelt a műjégpálya, csupán júniusban és júliusban álltak le, augusztus elsejével kezdődött újra a korcsolyázás, illetve a jégkorongedzés.

A nyári hónap a közönségkorcsolyázás szempontjából egy kicsit gyengébb volt, mint a többi, sokan voltak szabadságon, de szeptember-októbertől látványosan nőtt a korcsolyázók száma. Decemberben voltak a legtöbben, az iskolások szünideje alatt szinte naponta három alkalommal volt közönségkorcsolyázás, amikor 600–700 személy fordult meg a jégen. Olyan napot is jegyeztek, amikor a bevétel meghaladta a 3000 lejt, a jégdiszkón több mint ötszázan voltak egyszerre a jégen. A múlt évben Máthé Zsolttal készítettek egy féléves mérleget, és kiderült, hogy nem voltak veszteségesek, habár egy ilyen sportlétesítmény esetében nagyok a kiadások.

Délelőttönként a négy általános iskola bevonásával zajlik a Korisuli program, 820 tanuló jár korcsolyázni. Délután tartják a jégkorong- és a műkorcsolyaedzéseket, három-négy amatőr csapat is igényeli a jeget, egy cég idősebb alkalmazottjai számára indított korcsolyaoktatást. A nagyközönség pénteken, szombaton és vasárnap 17–18.30 és 20–21.30 óráig korcsolyázhat. Amikor szabad a jégpálya, akkor szombat délelőtt is lehet korcsolyázni. A belépőjegyek ára a tavalyhoz képest nem módosult, felnőtteknek 10, gyermekeknek, nyugdíjasoknak és kísérőknek pedig 5 lej a jegy másfél órára. Márton Sándor arról is beszélt, hogy a kísérőjegyek miatt sokszor vitába keverednek, esetenként egy kisgyermekkel bemennek öten a pályára, amit nem tudnak megengedni.