Sepsiszentgyörgyön egyre többen korcsolyáznak

A főtéren még a karácsonyi kivilágításban lehet korcsolyázni, és ez a hangulat sokakat vonz, de hétköznap amúgy is csak itt fogadják a nagyközönséget. Az is számít, hogy ide a tizenéves diákok már magukra is el tudnak jönni, és meg is teszik: december elejétől nagyjából 5700 belépőt váltottak kiskorúak és mintegy 2200-at felnőttek. Ez összesen 500 jeggyel több, mint amennyi tavaly ilyenkor kelt el, igaz, akkor később indult be a jégpálya. 370 alkalommal csoportok foglalták le a jeget – közölte Bodor Loránd, a város szabadidős létesítményeit működtető Sepsi Rekreatív Rt. igazgatója.

A Sepsi Aréna melletti korcsolyapálya a nagyközönség számára csak hétvégeken nyit – pénteken, szombaton és vasárnap van nyitva –, de így is roppant népszerű: eddig 3590 gyermek és 3550 felnőtt ment ki a város szélére azért, hogy a főtérinél háromszor nagyobb, jobb minőségű, sátorral védett jégen körözzön. Ott ugyan már októbertől adott a lehetőség, de igazán csak decemberben nőtt jelentősen a korcsolyázási kedv, most pedig igazán jó körülmények között fejlesztheti ki-ki a tudását, ügyességét.

Az eladott jegyekből decemberben 45 ezer, januárban pedig (mindeddig) 30 ezer lej bevétele volt a cégnek. Nagy sikerük van a járulékos szolgáltatásoknak is: ebben az idényben 1385 alkalommal béreltek korcsolyát a látogatók alkalmanként 10 lejért, és a korcsolyaélezési szolgáltatást is sokan igénybe veszik (ennek 15 lej a díja). Az egyszeri belépés egyébként teljes áron (felnőttek számára) 9 lej, a kedvezményes (18 év alattiak, 60 év fölöttiek, illetve fogyatékkal élők számára) 6 lej, a legalább 15 fős csoportok számára pedig fejenként 5 lej.