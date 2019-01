Ugrabugráló kormány?

Következő írásunk

Romániának egy történelmi ígérete van a Moldovai Köztársaság irányában, amelyet be is fog váltani – jelentette ki tegnap Focşani-ban Călin Popescu-Tăriceanu, a szenátus elnöke, aki részt vett a két román fejedelemség egyesülésének évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen, amelyen jelen voltak a Moldovai Köztársaság rajoni vezetői is.