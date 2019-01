A német kisebbség érdekvédelmi szervezetének Facebook-oldalán szerdán megjelent közlemény szerint az elnök köszöni a meghívást, jókívánságait küldi a munkálatokhoz, de arról tájékoztatta Kelemen Hunor szövetségi elnököt, hogy nem vesz részt a kongresszuson. Paul-Jürgen Porr szerint „tarthatatlan, hogy a magyar érdekvédelmi szövetség támogatta a koalíció úgynevezett igazságügyi reformjának intézkedéseit, amelyek jelentősen gyengítik a korrupció elleni küzdelmet és veszélyeztetik a román jogállamiságot”. Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke nem kívánta kommentálni az NDF vezetőjének állásfoglalását. Paul-Jürgen Porr 2013 óta elnöke az NDF-nek, amelyet korábban tizenegy éven keresztül Klaus Iohannis jelenlegi államelnök vezetett. (Maszol)

ÚJABB KORMÁNYFŐI SZIPORKÁK. Viorica Dăncilă kormányfő ezúttal szerdán hozta magát kínos helyzetbe a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja alkalmából szervezett brüsszeli eseményen. Az Európai Zsidó Kongresszus által szervezett ceremónián arról beszélt, hogy az antiszemitizmus elleni küzdelem a román EU-elnökség prioritásai közé tartozik, és ebben a témában egy konferenciát is szerveznek. Papírról olvasott mondandójába azonban belezavarodott, és azt mondta, hogy a szóban forgó eseménnyel Románia „hozzájárul a negacionalizmus (sic!) és a holokauszt elleni harc támogatásához”. Viorica Dăncilă a NATO főtitkárával, Jens Stoltenberggel tartott közös sajtótájékoztatóján szintén szerdán arról beszélt, hogy Románia számára továbbra is prioritás marad a NATO „elbátortalanítása”. (Főtér)

MILYEN IS A MAGYAR ZÁSZLÓ? Magyarország Bukaresti Nagykövetségéhez küld átiratot a Hargita Megyei Törvényszék annak érdekében, hogy pontosítsák, mit értenek a hatályos magyar törvények az ország zászlajának megnevezése alatt, hogyan határozzák meg ennek méretét, szabványát. Ezt a Székelyudvarhelyen tavaly március 15-e tiszteletére kitűzött magyar nemzeti jelképek miatt kirótt prefektusi bírság érvénytelenítése érdekében indult per keddi tárgyalásán kérte Gálfi Árpád polgármester, akinek egyúttal azt a kérését is elfogadták, hogy magánszemélyként beléphessen a perbe. Elutasították viszont azt a kérést, hogy a per tárgyalásának folytatásával várják meg az arra az alkotmányossági kifogásra vonatkozó döntést, amelyet a hasonló okokból megbírságolt sepsiszentgyörgyi polgármester részéről nyújtottak be. Hargita megye prefektusa 5000 lejre bírságolta tavaly márciusban a székelyudvarhelyi polgármestert, mivel a városvezetés nem tett eleget Jean Adrian Andrei prefektus korábbi felszólításának, és nem távolította el a magyar nemzeti ünnep alkalmából városszerte kihelyezett piros-fehér-zöld színű lobogókat. Gálfi Árpád szerint ezek nem zászlók, hanem jelképek, szalagok voltak, ezt a keddi másodfokú tárgyaláson is fenntartotta. (Székelyhon)