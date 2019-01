Zarándokvonat indul a csíksomlyói pápai misére

A Nyugati pályaudvaron jelentették be az új zarándokvonat indítását. Fotó: MTI / Mónus Márton

Budai László, a Misszió Tours ügyvezető igazgatója elmondta: május 31-én három városból, Budapestről, Szombathelyről és Miskolcról indulnak vonatok, amelyeket Püspökladányban összekapcsolnak. A zarándokvonat innentől egy 17 kocsiból álló szerelvényként folytatja útját. A vonat másnap reggel ér Csíksomlyóra, ahol a zarándokok részt vesznek Ferenc pápa latin nyelvű szentmiséjén, majd délután visszaindulnak Magyarországra. A pápai misére ezer zarándok utazhat így Magyarországról – tette hozzá. Emellett a vasúttársaság és az utazási iroda idén is elindítja a Boldogasszony zarándokvonatot a pápalátogatást követő héten a pünkösdi csíksomlyói búcsúba. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is elindul továbbá a Fekete Madonna zarándokvonat júniusban a lengyelországi czestochowai magyar pálosok által alapított kegyhelyre és szeptemberben a bosznia-hercegovinai Medjugorjéba is. Budai László közölte: idén a csíksomlyói búcsúba tartó vonaton vehetnek részt kerekesszékes zarándokok.

Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, a zarándokvonatok egyházi fővédnöke arról beszélt: ezek a zarándoklatok sajátos légkört teremtenek, a közös imával eltöltött vonatút jó alkalom, hogy a zarándokok közösségben készüljenek fel az eseményre, amelyre utaznak. Kitért arra is: a zarándoklatok mindenki számára nyitottak, és az elmúlt év tapasztalatai alapján sokan vesznek részt rajta olyanok, akik ugyan nem hívők, de őszintén keresik Istent és szeretnék megtapasztalni a közös zarándoklatok élményét. Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára hangsúlyozta: a Székelyföldre induló vonatok a vallási élményen túl a nemzeti összetartozás érzését is segítenek megélni.