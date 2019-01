Sportolóink a hétvégén

KOSÁRLABDA. A bajnoki címvédő és a mostani szezonban hibátlan mérleggel rendelkező Sepsi-SIC ma 19 órától a Brassói Olimpia együttesét látja vendégül a női kosárlabda Nemzeti Liga Piros csoportjának 6. fordulójában. A 7/8-as győzelmi mutatóval és 22 ponttal rendelkező vendégek a rangsor negyedik helyéről érkeznek a Sepsi Arénában sorra kerülő mérkőzésre. A csapatok a mostani idényben már kétszer találkoztak, mindkét összecsapás zöld-fehér sikert hozott. Novemberben Zoran Mikes kosarasai hazai környezetben 96–57-re, a decemberi visszavágón pedig 84–71-re verték az Olimpiát. Ennek a két győzelemnek is köszönhetően a szentgyörgyi alakulat 21–1 arányban vezeti az együttesek külön párharcát. A pontvadászat előző körében a SIC az Aradi ICIM otthonában nyert 92–54-re, míg Dan Calancea tanítványai a Târgoviște vendégeként kaptak ki 69–61-re. A meccsre 18 órától autóbusz indul a Gólya utcai végállomástól, amely az Állomás negyed érintésével megy ki a sportlétesítményhez. Az esti mérkőzés alkalmával a Sepsi-SIC adománygyűjtést is szervez Cârsteanu-Dombi Márta számára: a csapat a Sepsi Aréna bejáratánál urnákat helyezett ki, így a zöld-fehérek szurkolói is segíthetnek a tavaly súlyos balesetet szenvedő Márta felépülésében.

KUTYASZÁNHÚZÁS. A sepsiszentgyörgyi Happy Feet SK fogata, Barta Róbert és négy malamutja ma és holnap a Beszterce-Naszód megyei Borgói-hágó környékén megrendezendő Drumul Romanilor 3.0 nevet viselő nemzetközi kutyaszánhúzó viadalon vendégszerepel. A verseny mezőnyében öt ország fogatai képviseltetik magukat. Bízunk a háromszéki csapat jó szereplésében.

TEREMLABDARÚGÁS. A céhes városbéli KSE Futsal tegnap délután 24–3 arányban nyert a Segesvári Pro-Tineret ellen a teremlabdarágó II. liga tavaszi idényének nyitómérkőzésén. Részletekkel a Hétfői Sportban jelentkezünk. (tibodi)