A második helyen kiemelt magyar–francia duó 3:1-re elhúzott, ám ezután kétszer is elvesztette az adogatását, ami 50 perc alatt az első szettbe került. A folytatásban 3:3-ig fej fej mellett haladt a két páros, ekkor Mladenovic elvesztette a szerváját, és ez elégnek bizonyult az ellenfélnek a győzelemhez. A mérkőzés 1 óra 35 percig tartott.

A juniorként három GS-trófeát gyűjtő Babos volt tavaly az első magyar győztes a melbourne-i torna történetében és az ötödik magyar, aki felnőtt Grand Slam-címet szerzett. A 25 éves, 2017-ben és 2018-ban is WTA-világbajnok magyar teniszező ötödik felnőtt Grand Slam-döntőjében negyedszer maradt alul.

A 30 éves Csang 33. a páros világranglistán, és nyolc WTA-tornát nyert meg, míg 34 éves partnere a 69. helyen áll, de volt világelső is. Stosur eddig 25 versenyen nyert párosban, ebből kettő Grand Slam volt, emellett háromszoros GS-bajnok vegyes párosban. Eddigi egyetlen összecsapásukon, a US Open tavalyi elődöntőjében Babos és Mladenovic 6:4, 7:6-ra nyert Csang és Stosur ellen.

A férfiaknál az Australian Open-fináléban az első helyen kiemelt Novak Đoković lesz vasárnap 10.30 órától a tornán eddig még szettet sem veszítő Rafael Nadal ellenfele, miután az elődöntőben három szettben (6:0, 6:2, 6:2) diadalmaskodott a francia Lucas Pouille felett.

Đoković nem izzadt meg az első szettben, és a 28. helyen rangsorolt Pouille összes adogatójátékát elvette, így villámgyorsan, 24 perc alatt behúzta a játszmát. A második szettben sem kellett sokáig várni a brékelésre, a szerb szinte hiba nélkül játszott, 32 perc kellett neki a második játszma megnyeréséhez.

A harmadik szettnél szintén 2:1-nél jött a villanás, Pouille egyszerűen nem tudott mit kezdeni a világelsővel, aki ezúttal is brékelt, ezt követően saját adogatásait elképesztően simán hozta, végül 6:2-vel tett pontot a játszma, egyúttal az összecsapás végére is. A találkozó mind­össze 85 percig tartott.