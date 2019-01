Kis Emese tanárnő, a Háromszéki emlékfák nyomában című könyv szerzője, a millenniumi és Erzsébet-emlékfák kutatója és lelkes csapata 2013-ban emléktáblával jelölte meg a vadgesztenyesort. Amikor értesült a fakivágásról, azonnal bejegyzést tett közzé a Facebookon, később pedig lapunknak személyesen is elmondta panaszát. „Nemcsak az erdőink fogynak – írja bejegyzésében – , hanem az emlékfáinkat is pusztítják, mindannak ellenére hogy a megjelölt Erzsébet magyar királyné emlékfasor egyikéről van szó. Ma, éppen a magyar kúltúra napján, Kézdivásárhely szegényebb lett egy emlékfával, egy történelmi és etnobiológiai értékkel. Nagyon szomorú és egyben szégyen is.” Állítása szerint a kivágott fának koronaszáradása volt, de a gyökértörzse teljesen ép volt. Mint fogalmazott, sok esetben ezeket a fákat vagy visszanyesik, vagy valamilyen formában megmentik, erre Háromszéken is több példa van, de akár egy térplasztikai alkotást is ki lehetett volna alakítani belőle.

Szerdán megkerestük az illetékeseket, Bokor Tibor polgármestert és Szöllősi Lászlót, a polgármesteri hivatal városüzemeltetési szolgálatának vezetőjét. Az elöljáró álláspontja szerint a fa el volt korhadva, ki volt száradva, ezért veszélyes volt a járművekre és a járókelőkre nézve. Kivágásához kérték a környezetvédelmi hivatal engedélyét, az intézmény munkatársai a helyszínen jártak és a kivágás mellett döntöttek. A fakivágás nem magánkezdeményezés volt – hangsúlyozta a polgármester. Az elmondottakhoz Szöllősi László hozzáfűzte: a fa beteg volt és közveszélyt jelentett. Öttagú bizottság döntött a kivágása mellett.