Adóslista Nagyajtán

Az elöljáró elmondása szerint a pénzügyi törvény megköveteli az adóslista összeállítását, ám a maga részéről is hasznosnak tartja, szerinte annak közzététele jótékony hatást gyakorol majd a kintlevőségek behajtására. Általában az adókat és illetékeket 85 százalékos hatékonysággal tudják beszedni. Ennek zömét a helyben lakó, munkahellyel rendelkezők, illetve a pénzügyileg fegyelmezettebb rétegnek számító nyugdíjasok fizetik ki, az elmaradók pedig jellemzően a csekélyebb jövedelemmel rendelkezők, de főleg az elszármazottak sorából kerülnek ki. Sokan laknak Sepsiszentgyörgyön, Brassóban vagy éppen külföldön, és szülőföldjükre csak elvétve térnek haza, s emiatt ritkábban tesznek eleget adófizetési kötelezettségüknek. Gondot jelent az is, hogy a hagyatékot sokan nem intézik el, s így az elhunyt ősök nevén halmozódik az elmaradás. Bihari Edömér arra inti ezeket a családokat, véglegesítsék az örökösödési eljárást, mert a hátralék csak halmozódik, s előbb-utóbb csak ki kell fizetniük.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy sokaknak komoly terhet jelent az adók kifizetése, ezért igyekszünk minél alacsonyabban tartani. Idén sem kell többet fizetni, mint tavaly. Jó lenne viszont, ha ezt a minimális összeget mindenki kifizetné, mert idővel tetemessé duzzad; de segítséget jelentene a községházának is, mert a költségvetésnek is hiányzik a pénz” – nyilatkozta a polgármester. Pontos kimutatás még nem készült, de várhatóan több tucatnyira tehető azok száma, akiket az intézkedés érinteni fog. Egyik napról a másikra lekerül a listáról az, aki kifizeti elmaradását – ígéri Bihari Edömér.