Működik a múzeum, várja a látogatókat

Vargha Mihály érdeklődésünkre elmondta, legnagyobb elégtétele az, hogy tavaly augusztusban bemutatkoztak Budapesten. Történelmi jelentőségű lépésként értékeli, hogy Pantheon néven a Pesti Vigadóban közel száz képzőművészeti alkotást állítottak ki saját gyűjteményükből. A tárlatnak nagyon jó fogadtatása volt, több mint 3000 érdeklődő nézte meg, a bejegyzések alapján csupa jó kritikát kaptak.

Korábban csak fogadtak kiállításokat, most végre kirukkoltak, magyarázza az igazgató, hozzátéve: az volt a cél, hogy viszonozzák azt a sok szakmai támogatást, amit Magyarországról kapnak. Emellett a Kós Károly-kiállítást a nyáron bemutatták Pécsett, s az idén tovább vándorol Délvidékre, Horvátországba és Szlovéniába az ottani magyarokhoz. Budapesten az Országos Széchényi Könyvtárban volt még egy kamarakiállítás annak kapcsán, hogy visszakapták Benczédi Székely Estván 1559-es Chronicáját. Ennek ikerkiállítását szervezték meg itthon a magyar tudomány ünnepe alkalmából, s a tárlat sok érdeklődő kíváncsiságát felkeltette.

A múzeum bezárása valóban küszöbön áll, az intézmény azonban jelenleg nyitva van és a korszerűsítés kezdetéig várja is a látogatókat. Az ingatlan felújítása kapcsán, néhány sikertelen kiírás után a megyeháza újból meghirdeti a közbeszerzést, ezúttal együtt a tervezésre és a kivitelezésre. Bíznak abban, hogy idén elkezdődik a felújítás. A költözést már megkezdték, de legutoljára a kiállításokat mozdítják el, és időszakos helyükön is folytatni fogják a tevékenységet.

Ebben az évben három kiállítást fogadnak a megszokott helyen. A Székely Hadosztály megalakulásának 100. évfordulója alkalmából szervezett, minikonferenciával egybekötött tárlatmegnyitó nemrég zajlott, áprilisban a budapesti Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Szerzetesek asztalánál című vándortárlatát fogadják. Ezt igen érdekes anyagnak nevezte az igazgató, megtudható ugyanis, mi mindent köszönhetünk a gasztronómiában a szerzeteseknek, hogy melyek a legszentebb ételek, hány korsó sör volt az apácák fejadagja, miért ültették a gyümölcsfákat a temetőbe. Ezután a Nagy Imre életművét bemutató kiállítást hozzák Sepsiszentgyörgyre a Csíki Székely Múzeumból, cserében pedig ott mutatják be a Pantheon című kiállítást.

Időszakos kiállítások is lesznek, s folytatódik A hónap műtárgya sorozat. Az e hónapi műtárgy, amit jövő csütörtökön állítanak ki, a Sepsi OSK focicsapathoz kapcsolódik majd, meghívják Diószegi Lászlót és Hadnagy Attilát is. Így igyekeznek minél szélesebb körű közönséget bevonzani az intézménybe.

Azért, hogy a felújítás alatt a tárgyak ne üljenek a raktárban, kimozdítják azokat. A budapesti Hadtörténeti Múzeummal közösen tervezik, hogy a Lészen ágyú című 1848-as kiállítást kiviszik, szakszerűen felújítják és bemutatják Budapesten és Szegeden, esetleg Kecskeméten is. A felújított kiállítás már a korszerű múzeumba tér vissza majd, s akkor nem 50, hanem 120 négyzetméteren lesz látható a Háromszék önvédelmi harcát bemutató tárlat.

Összegzésként Vargha Mihály hangsúlyozta: a múzeum működik a székhelyén az utolsó percig, a felújítás alatt pedig ideiglenes helyükön a Lábas Házban vagy a Keresztes-házban, avagy mindkét helyen lesznek rendezvények. A múzeum továbbra is szervez kiállításokat, előadásokat, kamarazene-hangversenyeket, fogad könyvbemutatókat, a munkatársak pedig leltároznak, kutatnak, ismeretterjesztő előadásokat tartanak.