Kelemen: szükség van szövetségesekre

Kelemen Hunor szerint az RMDSZ-nek továbbra is szüksége van szövetségesekre az országos vagy helyi politikában, akkor is, ha nincs értékazonosság azokkal, akikkel szövetkezhet. Az RMDSZ elnöke Marosvásárhelyen beszélt erről a Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) ülésén tegnap. Azokra a bírálatokra válaszolt, amelyek amiatt érik az alakulatot, hogy a parlamentben az RMDSZ a baloldali-liberális kormánykoalíciót támogatja, amelynek politikáját a romániai magyarok jelentős hányada is elutasítja.

Kelemen Hunor elmondta: szövetségkötések nélkül az RMDSZ elszigetelődne, szövetséget viszont csak azzal köthet, akit a választók küldenek az önkormányzati testületekbe és a parlamentbe. „Ez nem jelent ideológiai értékazonosulást azokkal, akikkel ideig-óráig szövetségben vagyunk” – jelentette ki.

Az elnök kifejtette: a parlamenti ellenzékkel is tárgyaltak a decemberi bizalmatlansági indítvány előtt, de úgy érzékelték, hogy az ellenzék voltaképp nem akar kormányra kerülni.

Az RMDSZ-elnök élesen bírálta a kormánykoalíciót, amiért még mindig nem terjesztette be a parlamentbe a 2019-es költségvetést, és a múlt év végén elfogadott sürgősségi kormányrendelettel „a feje tetejére állította a pénzügyi politikát”. Kijelentette: a kormány káoszt teremtett a gazdaságban, és emiatt a következő két-három hónapban takaréklángon fog működni az ország. Hozzátette: ha február folyamán el is fogadják a költségvetést, áprilisig is eltarthat, míg beruházásokat lehet eszközölni. Kijelentette: az RMDSZ azt javasolja, hogy halasszák el az adózást módosító kormányrendelet életbe léptetését.

Kelemen Hunor szerint az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét betöltő Románia arra használhatná az elnöksége fél évét, hogy diplomáciai offenzívát indítson az ország schengeni övezetbe való felvételéért. Kijelentette: Romániának az EU-tagság elnyerésekor kellett politikai feltételeket teljesítenie, a schengeni övezethez való tartozásnak technikai feltételei vannak, amelyeket az ország már régen teljesített.

Az SZKT ülésén a kongresszus előkészítésével megbízott Porcsalmi Bálint, a szövetség ügyvezető elnöke beszélt arról, hogy az RMDSZ egy, a jövőképét meghatározó stratégiai dokumentumot készül elfogadni a február 22–23-án tartandó kolozsvári tisztújító kongresszusán. „Nem az a tét, hogy ki lesz a szövetségi elnök, hanem az, hogy milyen irányt mutatunk a közösségnek” – jelentette ki Porcsalmi, arra utalván, hogy Kelemen Hunor az egyedüli jelölt az RMDSZ elnöki tisztségére. Mind az ügyvezető elnök, mind Kelemen Hunor szövetségi elnök kevéssé tartotta valószínűnek, hogy a kongresszus módosítja az alapszabályt. Elmondták, érdemi módosító javaslatok csak a szövetség programjához érkeztek.