Kelemen Hunor szerint az RMDSZ-nek továbbra is szüksége van szövetségesekre az országos vagy helyi politikában, akkor is, ha nincs értékazonosság azokkal, akikkel szövetkezhet. Az RMDSZ elnöke Marosvásárhelyen beszélt erről a Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) ülésén tegnap. Azokra a bírálatokra válaszolt, amelyek amiatt érik az alakulatot, hogy a parlamentben az RMDSZ a baloldali-liberális kormánykoalíciót támogatja, amelynek politikáját a romániai magyarok jelentős hányada is elutasítja.