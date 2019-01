Mi, hol, mikor

Humanitárius felhívás Ismét összefogásra van szükség Erdővidéken. Ezúttal egy 26 éves ba­róti fiatalember, Molnár Attila budapesti műtétjének költségeire kellene összesen egymillió forintot, vagyis átszámolva mintegy 15 ezer lejt összegyűjteni. A határidő: 2019. február közepe. Molnár Attila 1992-ben született egy ritka, öröklött kórral, a Recklinghausen-szindrómának nevezett betegséggel. Már négyéves korától járják vele az orvosokat, s most már bal szemét is veszélyezteti. A Molnár család anyagi helyzete nem teszi lehetővé a műtét költségeinek fedezését, ezért fordultak a Gondviselés Segélyszervezethez segítségért. A segélyszervezet erdővidéki munkatársa, Demeter Zoltán segít a családnak az adománygyűjtés megszervezésében. Aki segíteni szeretne Attilának, személyesen adhatja át adományát a családnak vagy banki utalással küldheti el a következő számlák egyikére: Molnár Ibolya (számlatulajdonos): OTP BANK ROMÁNIA RT. – Barót RO70 OTPV 3000 0011 3508 RO02 – lej RO74 OTPV 3000 0011 3508 HU02 – forint RO27 OTPV 3000 0011 3508 EU02 – euró RO84 OTPV 3000 0011 3508 US02 – dollár

Megkövült élet című keresztrejtvény-sorozatunk nyertesei

* 200 lejes vásárlási utalvány a Kreaton Kft. felajánlásával és 3 db belépő a rozsnyói Dinó-parkba: Bende Olga – Kovászna

* 200 lejes vásárlási utalvány a Saigon Kft. felajánlásával és 2 db belépő a rozsnyói Dinó-parkba: Nemes Gergely – Kézdivásárhely

* egy-egy 100 lejes vásárlási utalvány az Elenis vendéglő felajánlásával és 2 db belépő a rozsnyói Dinó-parkba: Gerendi Ildikó, Szász-Fejér Gyöngyi és Papp Zoltán Árpád – Sepsiszentgyörgy

* Csinta Samu Plakátballada című kötete és egy belépő a rozsnyói Dinó-parkba: Kristó Csilla és Györbíró Zsuzsanna – Sepsiszentgyörgy

* további könyvnyeremények: Gothárd Melinda, Gászpor Ilona, Gergely Judit, Fodor Klára, Debreczeni Erzsébet, Bedő Rozália, Orosz Rozália, Simon Edit, Hubbes Alfréd, Kónya Ferenc, Makkai Sándor, Szekeres Judit, Balogh Ibolya, Geréd Ilona, Gyenge Ferenc, Papp Imola Kinga, László Attila, Ferenczi István, Boda Sándor, Lepedus Gyula, Molnár Gizella, Turos János, Ferenczi Erzsébet – Sepsiszentgyörgy és Dancs Margareta – Kovászna.

A nyertesek nyereményüket szerkesztőségünk titkárságán vehetik át munkanapokon 9–15 óráig.

Röviden

KERESZTÉNY FILMKLUB a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház tanácstermében ma 18 órától, utána beszélgetés.

GUZSALYAS. Kézműves-foglalkozások gyermekeknek, nemezelés és szövés-előkészítés minden hétfőn 17.30–19.30 óráig a Guzsalyas Alapítványnál, Sepsiszentgyörgyön a Míves Házban.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 19 és 23 óra között fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

KÉZIMUNKAKÖR. A Háromszéki Fürge Ujjak kézimunkakörbe a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 16 órától várnak minden kézimunkázni szerető fiatalt és időset.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és szerdán 17.30-tól diákoknak balett és kortárs tánc, 19 órától kezdő társaságitánc-tanfolyam felnőtteknek. Telefon: 0722 233 774. Infó: face­book@liveartdancestudio.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

MÉRÉS. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden hétfőn 16–18 óráig vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérést végez Kovásznán a művelődési ház épületében. Érdeklődni a 0742 391 320-as telefonon lehet.

ÁRAMSZÜNET. Kedden 8–17 óráig Ozsdolán a 7-es transzformátorállomás körzetében szünetel az áramszolgáltatás.

Tortoma Önképzőkör

Baróton Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében kedden 19 órakor bemutatják Benkő Emő ny. magyartanár (Bardoc) Az önrendelkezés útján. A székely nép belső népszavazásának elindítója Bardoc-Miklósvárszék című, a baróti Tortoma Kiadónál megjelent kötetét. Házigazda: Demeter László muzeológus.

Színház

TÁNCSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi M Studio Danse Noir című előadását kedden 19 órától a Háromszék Táncstúdióban láthatja a közönség. Rendező-koreográfus: Barta Dóra.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi társulat Egy zabigyerek kék háttér előtt történetet mesél (Molnár Ferenc Az üvegcipő c. drámája alapján) című előadását január 30-án, szerdán, 31-én, csütörtökön és február 3-án, vasárnap 19 órától a nagyteremben láthatja a közönség. Írta és rendezte: Radu Afrim. Helyet igényelni, jegyet váltani a központi jegyirodában lehet hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 10–14 óráig, valamint az előadás napján egy órával a kezdet előtt, jegyek már csak a csütörtöki és vasárnapi előadásra vannak.

GYERMEKELŐADÁS. A sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színházban kedden 11 órától (időpontváltozás!) Fazakas Misi és Ivácson László Frumoasa din pădurea adormită (Csipkerózsika) című előadása látható. Minden jegy elkelt.

HAHOTA. A marosvásárhelyi Hahota Színtársulat Hülyeség nem akadály című zenés szilveszteri kabaréja kedden 17 és 20 órától Kovásznán a Művelődési Központban tekinthető meg. A jegy ára 30 lej.  Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében február 5-én, 6-án, 7-én és 8-án látható az előadás. Jegyek az Andrei Mureşanu Színház pénztáránál kaphatóak keddtől csütörtökig 16–18, pénteken 13–18 óráig. Érdeklődni a 0745 589 214-es és a 0726 208 811-es telefonon lehet munkanapokon 9–16 óráig.

Hitvilág

ÖKUMENIKUS IMAHÉT. Kézdivásárhelyen szombatig naponta 18 órára az egyházpalota alagsorában várják az érdeklődőket. Ma Müller Loránd sepsiszentgyörgyi református lelkipásztor, kedden Izsán Antal pákéi lelkipásztor hirdet igét.

LÁNYOS ANYÁK LELKINAPJA. A Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ lelkinapot szervez lányokat nevelő édesanyák számára február 9-én Gyergyóremetén. A lelkinap célja tudatosítani a résztvevőkben, hogy az édesanyák a lányok életében központi szerepet töltenek be, nagy hatással vannak lányaik életére, tőlük tanulják meg, hogy mit jelent az igazi nőiesség, a női öntudat. Ugyanakkor támpontokat szeretnének adni a lányok hitre neveléséhez is. A program délelőtt fél tíz és este hat óra között zajlik, és lesz benne előadás, tanúságtétel, valamint kiscsoportos beszélgetés. Regisztrálni a család.ro honlapon lehet. Egyéb információk Kertész Marikától kérhetők a 0743 152 008-as telefonon vagy a kertesz.maria@csalad.ro e-mail-címen.

Zene

A sepsiszentgyörgyi Tein Teaházban a Mit hallgassak? című zenei sorozatban kedden 19 órától Georges Bizet L’Arlésienne című művét Makkai Zoltán magyarázataival hallgathatják meg a zenekedvelők. Belépő: 8 lej.

Tánc

Megújult a sepsiszentgyörgyi táncház. A táncház minden alkalommal 20 órától kezdődik (és 1 óráig tart) egyórás tánc- és énektanítással: küküllőmenti táncokat tanítanak a házigazdák, Melles Endre és Ádám Júlia, újdonságként énektanítás is lesz Erőss Judit vezetésével. A táncházak új helyszíne a Háromszék Táncstúdió előadóterme, ahová – a balettpadló miatt – váltócipőt kell vinniük a résztvevőknek. A jó hír az, hogy ebben a fél évben ingyenes lesz a részvétel (az ünnepi táncházak kivételével). Muzsikál a Heveder zenekar és a Folker együttes. Időpontok: február első és utolsó péntekje.

Képernyő

Az RTV1 mai műsora 15 órától: Tünde története megható és tanulságos. Az orvosok lemondtak róla, az édesanyja megmentette a csecsemőt, aki mára mozgássérült egyetemista lány. Mindketten mesélnek B. Nagy Veronika és Sánta Ádám riportjában. * Erdélyben bóklászva 6/2. – A régi erdélyi ácsmesterek két-háromszáz éves alkotásait, a haranglábakat bemutató riportsorozat második, befejező része a Mezőségen, illetve a Székelyföldön készített haranglábak típusait mutatja be. * Az orgonaművész Kozma Zsombor, a Bagossy Brothers Company zenekar billentyűse szabad idejében Gyergyószárhegyen ad zeneórákat, a zongora mellett egyéb, többek között népi hangszerek megszólaltatását is tanítja. De a zenekari életen kívüli foglalkozások közül ez csupán az egyik, a fiatal zenészt egészen más műfajban fedezhette fel nemrég a közönség, miközben kiderült, magával a hangszerek királynőjével is mesterien bánik.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Grigore Bălan tábornok út 1. szám alatti Richter II. (telefon: 0267 351 025, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona (0267 340 914) gyógyszertár teljesít szolgálatot.