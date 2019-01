Következő írásunk

A magyar konyha egyik népszerű, sokoldalú fogása a leves, mely különösen télen, fagyos napokon remek étek, lelket és gyomrot egyaránt melengető. Habár az év ezen időszakában a zöldség- és gyümölcsválaszték szerényebb, érdemes különböző alapanyagokkal próbálkozni, új recepteket is kipróbálni, hogy szervezetünk megfelelő tápanyagokhoz jusson. Télen általában sűrűbb, gazdagabb leveseket készítünk, de érdemes olyan hozzávalókkal is próbálkozni, melyeket korábban nem levesekhez használtunk, esetleg új ízekkel, fűszerekkel is kísérletezni. Számomra az ebéd elképzelhetetlen egy finom leves nélkül, s ha választanom kell, szívesebben kanalazom a gőzölgő levest akár a második fogás helyett is. Ezúttal kevésbé ismert recepteket próbáltam összegyűjteni, mellettük családi kedvenceket, és külföldi utazásaim során megkedvelt hozzávalókból is mutatok levesötletet. Igyekeztem az idénynek megfelelő alapanyagokat választani, a gyökérzöldségek mellett ma már folyamatosan kapható friss zöldségeket, valamint hüvelyeseket is.