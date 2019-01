Kis Kovács Botond, a rendezvény főszervezője lapunknak elmondta: a Lélekmagok nem egyesület, hanem egy önkéntesekből álló, elsősorban a Facebookon szerveződő csoport, amely szívügyének érzi, hogy őshonos zöldségek, növények magvait szaporítsa, csereberélje és ajándékba adja azokat az érdeklődőknek határokon innen és túl. Mint kifejtette: a csoport tevékenységét röviden úgy lehetne összefoglalni, hogy miközben ültetnek és fogyasztanak, mindig több magot tesznek félre, mint amennyit felhasználnak, hogy másoknak is adhassanak azokból. Nem könnyű megőrizni az egyes növényfajták tisztaságát, mert azok könnyen hibridizálódnak, de azért van néhány jól bevált módszerük erre. A paradicsomnál például, amely önporzó növény, vászonzacskóval szokták letakarni az egyik virágcsokrot, még mielőtt az teljesen kinyílna, így a méhek nem tudják áthordani rá a pollent más paradicsomvirágokról. Ennek magvait szokták újraültetni, a többi esetében nem számít, hogy hibridizált-e vagy sem, mert azok fogyasztásra kerülnek.

A nem önporzó növények esetében az a bevált gyakorlat, hogy egy évben csak egy fajtát termesztenek, vagy ha több is van, azokat távol ültetik egymástól, hogy minél kevesebb legyen az esélye a keveredésüknek. Mint megtudhattuk, az ország különböző megyéiből, például Galacról is jöttek a szentgyörgyi vásárra, és a helyi hagyományos zöldségek mellett egzotikus fajok, a világ más térségei hagyományos termékeinek magvait is kínálták. Kis Kovács Botond például egérdinnye-, zsidócseresznye-, különleges csípőspaprika-fajok, pl. bolíviai szőröscsili- és tomatillomagvakat is ajándékozott az érdeklődőknek, amelyek nálunk is honosíthatóak. Kovászna megyéből egyelőre csak négyen tagjai a Lélekmagok csoportnak, de bárkit bevesznek, aki szívügyének érzi ezt a fajta értékőrző tevékenységet.

A Buzău megyei Săhăteni-ből érkezett Rodica Meirosu, a Lélekmagok (Seminţe cu suflet) alapítója lapunknak elmondta: négy éve alakult ez a csoport, és olyan emberekből áll, akiknek szenvedélye a kertészkedés. Előbb csak magokat csereberéltek, aztán – ahogy egyre többen csatlakoztak hozzájuk és elterjedt a hírük – elkezdtek más tevékenységeket, például vásárokat is szervezni az ország különböző városaiban, ahol természetesen ingyen kínálják a magvakat, ahogy ők is kapják azokat a Jóistentől.

Céljuk, hogy szaporítsák és újra elterjesszék a hagyományos zöldségeket, így próbálván hozzájárulni a jövő nemzedékek egészségének megőrzéséhez. Mint mondta, örül, hogy ilyen sokan eljöttek az első Kovászna megyei vásárra, és bátran kijelenti, hogy ha elültetik az itt szerzett magokat, nem bánják meg, mert sokkal jobb minőségű zöldségeket fogyasztanak majd, mint ami az üzletben kapható. A csoportnak mintegy 2000 tagja van Románia egész területéről és más országokban is, akiknek jelszava: szaporítsuk és adjuk tovább. A Lélekmagok tavaly tartotta első nemzetközi fesztiválját Buzăuban, azóta még többen keresik őket, ők pedig örömmel tesznek eleget a meghívásoknak, mert szívügyüknek érzik, hogy meghúzzák a vészféket ebben az egyre rosszabb irányba forduló világban, ahol nagyon sok őshonos növényfajta kipusztult már.

A Szimpla kávézó részéről Józsi Győző és Kinga is nyilatkozott lapunknak, mondván, hogy öröm számukra otthont adni ilyen rendezvényeknek. „Kicsit féltünk ettől az ingyenes vásártól, de jó érzés volt látni, hogy milyen civilizált módon gyűjtögették a magokat a résztvevők, hogy mindenki csak egy tasakocskát fogadott el, hogy másnak is maradjon. Ezekben az emberekben még él az a szerénység, jóérzés és egészséges alázat, amely egyre jobban hiányzik manapság a világból” – mondta Józsi Kinga. Győző hozzátette: ha minden a tervek szerint halad, egy hónap múlva palántavásárt szerveznek, utána pedig minden második vasárnap őstermelői piacokat tartanak, amelyekre csak olyan árusokat engednek be, akikről személyesen megbizonyosodnak, hogy valóban termelők, és nem viszonteladók. Az üresen maradt hétvégéken természetesen ezután is különböző tematikus rendezvények (limlom- és biciklivásár, kutyanap, divatbemutató) és jó koncertek is várják az érdeklődőket a Szimplában.