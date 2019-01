Fogdába került a bodzai tolvaj

Mint a rendőrség közleménye alapján jeleztük, múlt szerdáról csütörtökre virradó éjjel az elkövető pénzt és elektronikai eszközöket – vezetékes és mobiltelefonokat, fejhallgatókat, mikrofonokat stb. – lopott el mintegy 3000 lej összértékben egy bodzafordulói üzletből, és kiszedte a pénzt a tej- és a kávéautomatából is. A tolvajt a brassói vasútállomás közelében fogták el csütörtökön. A nyomozás során kiderült, C. V. C. azon az éjszakán más bűncselekményeket is elkövetett. Előzőleg egy parkoló autóbuszt tört fel, hogy elvigye az abban levő pénzt. Mindössze 20 lejt talált, és ezért mérgében betörte a jármű szélvédőjét. Ezután hatolt be az említett boltba. Onnan kijövet kifosztotta még egy élelmiszerüzlet kávéautomatáját, és azután utazott Brassóba. Az összesített kár értéke 7000 lej. A fiatalembert a Kovászna megyei fogdába szállították. (sz.)