Tél közepén Sugásfürdőn

A parkolás Sugásfürdőn sem mindig egyszerű, de nem is állítja megoldhatatlan feladatok elé az érkezőket. Persze könnyebb lenne, ha a havat jobban elnyomnák – nem csupán a mofetta, hanem a víztározó előtt is –, és kijelölnék a beállóhelyeket, mert az „ahogy sikerül” alapon félrehúzott gépkocsik között több fél autónyi üresség marad, az Erzsébet-kút alatt pedig ottfelejtett építőanyagok foglalják el a teret; az egyik lámpaoszlop is útban van. Amúgy a közönség jön-megy, nemigen ül senki reggeltől estig kint. Vannak, akik nyitáskor érkeznek és 11 óra után távoznak – akkor jönnek egyszerre a legtöbben –, mások délután vagy estefelé ugranak ki két-három órára. A hó minősége változó – szombaton például reggel volt jobb, vasárnap inkább délben –, de folyamatos a mozgás és jó a hangulat. Csak a síliftek beléptetőkapuinál nyom el egy-két keresetlen szót az ember: lassan és nehezen olvas be a gép, és miután bepárásodik, már nem lehet látni, hogy még mennyi felvonásra elegendő pont maradt a feltölthető kütyün, ami vagy a kesztyűjében töri a tenyerét, vagy minden alkalommal elő kell halászni egy zsebből, a kulcs, zsebkendő, aprópénz és egyéb elveszíthető holmik közül.

A nagyobbik sípálya alján amúgy is kényelmetlen a sorbaállás, a régi felvonóház sarkánál ugyanis összeszűkül a hely, és ott járnak el – a sízők és hódeszkázók között, többnyire nem levert sípályára való cipőben – a nézelődők, a fenti házakhoz haladók, illetve a Görgő panzió vendégei is. A fal mellé már betérült sízők fejét az alacsonyan levő cserepek karcolják, amelyekről olvadáskor a hólé is a nyakukba csepeg. Mindez jó kedéllyel még elviselhető – végül is az épület adott, habár a sort egyenesen is oda lehetne vezetni a felvonóhoz a hajtűkanyar kiiktatásával –, ami viszont egészen illetlen állapotban van, az maga az illemhely.

A kicsi pálya aljában levő ház labirintus-szerű beosztása miatt – vagy ellenére? – a vécék ablaktalanok. És koszosak. Szombaton reggel a női mosdóban bűz, kibelezett szemétláda, szanaszét dobált zsebkendők és miegyebek fogadták a belépőt, az egyik lámpa nem működött, de így is látszott, hogy rég takarítottak alaposan. Vécépapír persze nem volt, folyékony szappan igen, kéztörlő vagy szárító eszköz megint nem. Kézlóbálás közben a folyosón feltűnt, hogy a szomszédos, mozgásukban korlátozott személyek számára kialakított helyiség ajtaja milyen keskeny: ott ugyan egy kerekesszék be nem fér, ha át is jut a hátsó bejárat küszöbén. A lépcsőn már délelőtt nagy jövés-menés jelzi, hogy a kis emeleti étteremben többféle finomság kapható.

Mivel hétvége van, és kikapcsolódni jöttünk, megadjuk a módját. Irány a csobbanó, lazítsunk! Az első meglepetés az, hogy nem lehet a síbérlettel belépni, mert a leolvasó elromlott. Mindegy, fizetünk, bemegyünk és elégedetten merülünk a vízbe. Tisztaság van, de a medence kialakítása miatt háttal vagyunk a kilátásnak, így hát a penészfoltokat nézzük, makacsul átütnek a meszelésen. Jönnek mások is, megtelik a tér, a szaunák is. Utána nem mindenki zuhanyozik, némelyek az egész izzadtságukat visszahozzák a közös fürdővízbe. Van ugyan román és magyar nyelvű tájékoztatás a létesítmény helyes használatáról, de valószínűleg túl nagy szellemi erőfeszítés elolvasni... Az eredmény már másnap meglátszik, tiszta víz helyett zavaros, szürkés lé fogad, ebben már nincs nagy kedvünk üldögélni, kicsit elidőzünk és megyünk haza; még elkapjuk az alpesi sí világkupa-futamot a tévében.