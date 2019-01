Mi, hol, mikor

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ozsdolán ma 8–17 óráig a 7-es, szerdán a 2-es, 3-as, 4-es és 6-os transzformátorállomás körzetében; Kézdiszentléleken szerdán 9–11 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

DÍSZÍTŐMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Szorgos Kezek díszítőművészeti szakkör ma 15–18 óráig várja az érdeklődőket a belvárosi Szent József-plébánia könyvtárában (Kós Károly út 6. szám). Telefon: 0727 273 056.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsi­szentgyörgyön a Live-Art Ala­pítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és csütörtökön 19 órától Ágó-gym – alakformáló fitnesz hölgyeknek. Telefon: 0722 233 774. facebook: @liveartdancestudio.

MÉRÉS. A Kovászna Megyei Vöröskereszt székházában (Sepsiszentgyörgy, Kós Károly út 7. szám) minden kedden 9–12 óráig lehet vérnyomást, vércukrot és koleszterint méretni.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket (alkohol-, játék- és drogfüggőséggel küzdőket) és hozzátartozóikat várják ma Sepsiszentgyörgyön 18 és 20 óra között a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált. Érdeklődni, jelentkezni a 0757 489 778-as vagy a 0267 351 716-os telefonszámon lehet.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 18 órától aerobiktánc kisiskolásoknak, 19 órától stepaerobik. Telefon: 0722 243 234.

ASZTALITENISZKLUB. A sepsi­szentgyörgyi dollárpiac melletti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyermekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

OROSZ SULI ELENÁVAL. Beszélsz magyarul és szeretnél megtanulni egy új nyelvet? Ne halaszd el az egyetlen esélyt arra, hogy oroszul tanulj, hivatásos orosz anyanyelvű tanárnő segítségével. Gyere és győződj meg, hogy oroszul könnyen megtanulhatsz! Elena Ersova EVS önkéntesnek köszönhetően ingyen csatlakozhatsz az orosz suliba. Bővebben a zoldnap.info honlapon.

AZ ARANYSZÍVEK NYUGDÍJAS EGYESÜLET február 3-án 14 órától a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban tartja éves közgyűlését, napirenden az éves beszámoló.

Könyvbemutató

A kolozsvári Verbum Kiadó gondozásában Találkozásra várva címmel könyv jelent meg Orbán László gyergyóremetei esperes naplójegyzeteiből, melyet február 5-én mutatnak be Sepsiszentgyörgyön. A Szent József-templomban 18 órakor szentmisét celebrálnak Orbán László esperes lelki üdvéért, majd hét órakor kezdődik a könyvbemutató a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében. A könyv a helyszínen megvásárolható 40 lejért.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A magyar társulat Egy zabigyerek kék háttér előtt történetet mesél (Molnár Ferenc Az üvegcipő című drámája alapján) című előadását szerdán, csütörtökön és vasárnap 19 órától a nagyteremben láthatja a közönség. Írta és rendezte: Radu Afrim. Helyet igényelni, jegyet váltani a központi jegyirodában lehet hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 10–14 óráig, valamint az előadás napján egy órával a kezdet előtt, jegyek már csak a csütörtöki és vasárnapi előadásra vannak.

W_ALL. Az M Studio, a Frenák Pál Társulat és a Trafó Kortárs Művészetek Háza koprodukció­jában készült W_all című előadást február 9-én, szombaton 19 órától lehet megtekinteni a Háromszék Táncstúdióban. A táncelőadás rendező-koreográfusa, a koncepció és szcenika megalkotója Frenák Pál. Az előadás az idei évadban utoljára látható Sepsiszentgyörgyön. Érvényesek a Tamási Áron Színház bérletei, jegyek a központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104) és a www.biletmaster.ro oldalon kap­hatók.

HAHOTA. A marosvásárhelyi Hahota Színtársulat Hülyeség nem akadály című zenés szilveszteri kabaréja Kovásznán ma 17 és 20 órától a Művelődési Központban tekinthető meg. A jegy ára: 30 lej. *http://www.biletmaster.ro Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében február 5-én, 6-án, 7-én és 8-án vendégszerepel az előadás. Jegyek az Andrei Mureşanu Színház pénztáránál kaphatóak keddtől csütörtökig 16–18, pénteken 13–18 óráig. Érdeklődni a 0745 589 214-es és a 0726 208 811-es telefonon lehet munkanapokon 9–16 óráig.

Hitvilág

ÖKUMENIKUS IMAHÉT. Kézdivásárhelyen szombatig naponta 18 órára az egyházpalota alagsorában várják az érdeklődőket. Ma Izsán Antal pákéi református lelkipásztor, szerdán Beke Tivadar zabolai református lelkipásztor hirdet igét. * Rétyen az alkalmak a Gyülekezeti Házban lesznek 18 órától. Ma igét hirdet Faragó István római katolikus plébános Sepsikőröspatakról, szerdán Barti Ferenc Róbert beosztott református lelkipásztor a Kovászna-Belvárosi gyülekezettől.

SZERELMI KALANDTÚRA. A Házasság hetére készülve a Gyulafehérvári Családpasztorációs Iroda munkacsoportja egy szerelmes kalandtúrára hívja a házasokat. Mivel az idei mottó a Randevú egy életen át, a szervezők tíz randevúötletet kínálnak a házastársaknak. Aki szívesen részt venne ebben a játékban, a csalad.ro oldalon regisztráljon. Akiknek legalább öt randevút sikerült teljesíteni, sorsoláson is részt vesznek, melynek során ajándékokat nyerhetnek. Ehhez küldjenek egy rövid élménybeszámolót néhány fényképpel a kertesz.maria@csalad.ro e-mail-címre február 9-ig. A nyereményjátékban kizárólag a gyulafehérvári egyházmegye területén élő házaspárok vehetnek részt.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16.30-tól Egy kutya hazatér – amerikai családi kalandfilm, 96 perc, román felirattal; 16.45-től A Grincs – amerikai animációs családi vígjáték, 86 perc, magyarul beszélő; 18.15-től Dogman – Kutyák királya – olasz krimi-dráma, thriller, 102 perc, román felirattal; 18.30-tól Pusztító – amerikai krimi-dráma, akciófilm, 120 perc, román felirattal; 20.30-tól Instant család – amerikai családi vígjáték, 119 perc, magyarul beszélő; 20.45-től Két királynő – angol életrajzi dráma, történelmi film, 125 perc román felirattal. Szerdán: 16.30-tól Asterix: A varázs­ital titka – francia animációs családi film, 85 perc, 3D, románul beszélő; 16.45-től Asterix: A varázs­ital titka – francia animációs családi film, 85 perc, magyarul beszélő; 18.30-tól Két királynő – angol életrajzi dráma, történelmi film, 125 perc, román felirattal; 18.45-től Egy kutya hazatér – amerikai családi kalandfilm, 96 perc, román felirattal; 20.30-tól Instant család – amerikai családi vígjáték, 119 perc, román felirattal; 20.45-től Üveg – amerikai dráma, thriller, horror, 129 perc, román felirattal.

Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Képernyő

RTV1 – MAGYAR ADÁS. Ma 15 órától: Zenekincsház 1. – A magyar adásban havonta jelentkező új zenei sorozatot indítunk. A 20. század és az utóbbi húsz év legjelentősebb erdélyi vagy Erdélyhez kötődő zeneszerzőjének egy-egy reprezentatív alkotását ajánljuk nézőink figyelmébe. Azon túl, hogy e műveket koncertfelvételeken hallhatják–láthatják, az egyes szerzeményekről átfogó ismertetéseket is kaphatnak e sorozat gazdájától, Selmeczi György zeneszerzőtől. A felvételek a Száz év kolozsvári magyar zenészei című programsorozat keretében készültek. Az első részben Farkas Ferenc Kárpáti rapszódia című munkáját ajánljuk. * In memoriam Ady Endre – 100 évvel ezelőtt, 1919. január 27-én halt meg Ady Endre. Franyó Zoltán 1975-ben a költőről beszél, míg egy 1976-os felvételen Szenthy Magda néni, aki személyesen is ismerte Adyt, érdekes történeteket mesél Ady Endre életéből. Az évek során több Ady verset is rögzített a Magyar Adás, ezekből is hallhatnak néhányat. Bogdán Zsolt, a Kolozsvári Állami Magyar Színház művésze pedig néhány verset mond el önálló Ady estjéből. * Írónők háza – Január 15-én töltötte hetvenedik életévét Balla Zsófia költő, író. Ebből az alkalomból tűztük újra műsorra a 2017-es szárhegyi írótáborban készült összeállításunkat, amelyben Balla Zsófia többek között alkotásaiból is felol­vasott.

Zene

A sepsiszentgyörgyi Tein Teaházban a Mit hallgassak? című zenei sorozatban ma 19 órától Georges Bizet L’Arlésienne című művét Makkai Zoltán magyarázataival hallgathatják meg a zenekedvelők. Belépő: 8 lej.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Grigore Bălan tábornok út 1. szám alatti Richter II. (telefon: 0267 351 025, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona (0267 340 914) gyógyszertár teljesít szolgálatot.