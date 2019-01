Cătălina Savinnál, a Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökség megyei hivatalának vezetőjénél érdeklődtünk az erdészetben létező pályázati lehetőségekről. Az igazgatónő elmondta, hogy jelenleg is létezik egy pályázható intézkedés a vidékfejlesztési terv keretében, amelyre múlt év december 11-től lehet pályázni, és amely a 8.1-es számot viseli.

A pályázható összeg közel 116 millió euró. Az erdősítési támogatást az unió vidékfejlesztési alapjából fizetik, viszont megegyezés szerint a támogatást az APIA (kifizetési ügynökség) folyósítja, a pályázatokat is ezen intézményhez kell letenni, illetve feltölteni. Részletesebb tájékoztatást az APIA honlapján lehet olvasni: apia.org.ro, ahol megtalálható a pályázati tájékoztató is. A támogatási kéréseket online kell feltölteni és papírra nyomtatva az APIA-hoz letenni ez év június 28-ig. A támogatást igénylőnek a következő lépéseket kell megtennie: a kifizetési ügynökség szakembereinek segítségével azonosítja azokat a területeket, parcellákat, amelyeket erdősíteni szeretne, a technikai terv kidolgozása egy erdészeti szakember vagy cég segítségével történik (ennek költségei az első részlet kifizetésekor igényelhetők vissza), s szükséges az erdészeti hatóság beleegyezése is.

A támogatást igénylő lehet mezőgazdasági területtel rendelkező magánszemély (fizikai személy, PFA, egyéni vállalkozás vagy kft.), magánszemélyek egyesületei, valamint a mezőgazdasági területtel rendelkező tanácsok vagy ezek egyesületei. A támogatást két típusú fix összegű prémium formájában fizetik: az első keretében a pályázat megírásának, az erdő telepítésének és a terület bekerítésének költségei téríthetők meg. A második típusú prémium az ültetvény fenntartási és ápolási munkálatainak költségeit fedezi. A támogatás értéke változó, attól függően, hogy a beerdősítésre váró terület sík-, domb- vagy hegyvidéken található. A letett pályázatokat az APIA szakemberei pontozásos rendszer alapján bírálják el, ennek leírása megtalálható a pályázati tájékoztatóban.