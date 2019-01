ISMÉT FŐÜGYÉSZ LEHET. Laura Codruța Kövesi volt korrupcióellenes főügyész az egyike annak az öt jelöltnek, akik közül kinevezik majd az európai főügyészt – számolt be a Szabad Európa Rádió.

A tisztségre 2018. december 14-ig lehetett jelentkezni az EU tagállamaiból. Harmincan pályáztak a határidőig, és a jelöltek megrostálása után már csak öt ügyész maradt versenyben a posztért. Egyikük Laura Codruța Kövesi, a korrupcióellenes ügyészség tavaly leváltott főügyésze. A Szabad Európa Rádió úgy tudja, hogy további két ügyész jelentkezett Romániából, ám ők kiestek a versenyből. (Maszol)

MINDEN SZÁLLÁSHELY FOGLALT. Június 1-jére, Ferenc Pápa csíksomlyói látogatásának napjára Csíkszereda 60 km-es körzetében minden szálláshely foglalt. Hargita megye önkormányzata egymillió lejt utal ki a pápalátogatás megszervezésére és a zarándokok fogadására. Azt is fontolóra veszik, hogy a zarándokok elszállásolására közintézményeket nyissanak meg, illetve családokat is kérjenek meg az odalátogatók befogadására – fejtette ki Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke. Hozzáfűzte, előreláthatólag egymillió látogató érkezik a térségbe a pápa ottléte idején. (Marosvásárhelyi Rádió)

TANINTÉZMÉNYEKET ZÁRNAK BE. Szatmár megyében a tanfelügyelőség közzétette a 2019–2020-as tanév beiskolázási adatait, amelyekből kiderül: egyes településeken olyan kevés a gyerek, hogy be kell zárni a tanintézményeket: Meggyesfordulón az óvoda ajtajára kerül végleg lakat, emellett Mezőpetri, Domahida, Vezend, Ráksahegy, Borválaszút, Kakáktelep, Avaslekence és Avaspatak iskoláját is bezárják. Ez azt jelenti, hogy ősztől a diákoknak valamely szomszédos település iskolájába kell ingázniuk. Mezőpetri esete azért érdekes, mert az ottani iskolaépületet 2011-ben a pincétől a padlásig felújították és korszerű didaktikai eszközökkel szerelték fel európai uniós támogatásból. A tanítók és tanárok viszont megnyugodhatnak: senkit sem bocsátanak el, mivel eleve olyan kevés oktató van a bezárásra ítélt intézményekben, hogy simán áthelyezik őket más iskolákba és óvodákba. (Főtér)

JÓ ÜZLET AZ EMBERCSEMPÉSZET. Videóra vette egy brit kamionos, amint egy autópálya pihenőhelyén az épp előtte állomásozó, Temes megyei rendszámú teherautó sofőrje kinyitja a járműve rakterét, ahonnan nyolc – feltehetően afrikai származású – férfi ugrik le, akik a sztráda melletti kerítésen átmászva a közeli erdő felé veszik az irányt. Ezután a meglehetősen idegesnek tűnő román kamionsofőr tört angollal megkérdi a felvételt készítő brit kollégájától, hogy „iz possziböl kontroll”, azaz számíthat-e ellenőrzésre ezen a szakaszon. A felvétel Angliában, Dartford város közelében készült pénteken az M25-ös jelzésű autópályán, nem sokkal a határátkelő után. A videót megosztó Sam Hollamby egy hozzászólásban megjegyzi, a környéken tartózkodó rendőrök úgy tettek, mintha észre sem vették volna az egészet. Az elmúlt évben egyébként két román kamionsofőr is börtönbe került Angliában embercsempészet miatt. Novemberben egy román állampolgárt vád alá helyeztek, miután 21 vietnami állampolgárt bújtatott el a teherautójában, júliusban pedig egy kollégája három év börtönt kapott, ő nyolc albánt próbált Angliába juttatni. (Főtér)

NEM BÍZIK A BANKOKBAN. A régi szép időket idéző módon, borítékban kapja a fizetését Darius Vâlcov, Viorica Dăncilă miniszterelnök gazdasági ügyekben illetékes tanácsadója, mivel nem akar bankszámlát nyitni. Mint elmondta, azért ódzkodik a saját bankszámlától, mert sok olyan ismerőse van, akinek a bankszámlán elhelyezett pénze elolvadt a különböző illetékek és kezelési költségek miatt. Persze ettől még ki tudja használni az internetes foglalási lehetőségeket, ha külföldre akar utazni: egyszerűen a barátnője kártyáját használja. Amúgy Vâlcov korábban pénzügyminiszterként is tevékenykedett, és a korrupcióellenes ügyészség is kivetette rá a hálóját, a gyanú szerint ugyanis abban az időben nem a miniszterelnöki hivatalban, borítékban, hanem egy temetőben, műanyag zacskóban kapta meg a pénzét (persze nem fizetésként, hanem kenőpénzként), értékes festményeit pedig úgy akarta eltitkolni, hogy befalazta őket. (Főtér)