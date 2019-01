Akcióban a rendőrök

Előző írásunk

Volt arról szó lapunkban, hogy az alacsony gyermeklétszám miatt óvodája is, iskolája is megszűnt az ikerfalunak. Túl azon, hogy a gyerekeket sulibusz szállítja a községközpontba, egy pedagógus sem maradt állás nélkül, és a falunak van jó és szép kultúrotthona, Étfalvazoltán lakói egyfajta nosztalgiából is menteni óhajtanák volt iskolájuk épületét. Már csak azért is, mert a helyi hagyomány Árva Bethlen Kata egykori kúriájaként, vadászkastélyaként emlegeti a legrégebbi idők óta. Erre törekszik az iskola volt helybeli pedagógusa is, Lemhényi Katalin tanítónő.