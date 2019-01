Október

Falugazdászok. Huszonnégy falugazdászt alkalmaz a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyesülete, a meghirdetett állásokra 75-en jelentkeztek. A Magyarország kormánya biztosította keretösszeg segítségével működő hálózatban Háromszéken öt falugazdász helyre 28-an pályáztak.

Vándorgyűlés. A versenyképesség megtartásának és növelésének stratégiáit járták körül gazdasági szakemberek a Sepsiszentgyörgyön tartott közgazdász-vándorgyűlésen. A Romániai Magyar Közgazdász Társaság 27. alkalommal szervezett éves szakmai rendezvényének fő kérdése az volt, hogy kié legyen a XXI. század.

Toplista. A 2017. évre 4806 zárómérleget leadó háromszéki cég közel hét és fél százalékkal nagyobb üzleti forgalmat bonyolított le, mint egy évvel korábban, így ez a mutató első ízben haladta meg a hatmilliárd lejt. A kereskedelmi és iparkamara éves díjkiosztóján az is elhangzott, hogy a legnagyobb gondot a munkaerőhiány jelentette.

Az adat az új nyersarany. A digitális világtérkép és Erdély különböző pontjairól érkeztek és jelentkeztek be elismert szakemberek, felső vezetők és kutatók a Digitális Székelyföld Konferencia hatodik kiadására. A székelyudvarhelyi eseményt interneten élőben is követhették az érdeklődők, fő témája a kibervédelem és az adatbiztonság volt. A szervezők bejelentették: jövőre is székelyföldi városba látogat a konferencia, ezúttal új formában.

Bezárta sepsiszentgyörgyi gyárát a magyar hőszigetelőanyag-gyártó és -forgalmazó vállalat. A Masterplast 2012-ben felavatott itteni telephelyét azért zárta be, mert a település logisztikai szempontból nem volt jövedelmező. A szakszemélyzetet már májusban elbocsátották, az alkalmazottak többsége képzettségének köszönhetően már el tudott helyezkedni hasonló munkakörökben. A sepsiszentgyörgyi gyár elköltöztetésével párhuzamosan a Masterplast modern és automatizált technológiával felszerelt gyártóegységbe fektetett Szerbiában.

Veszteség. Románia mintegy kétmilliárd euró infrastruktúra-fejlesztésre fordítható európai uniós pénzalapot veszített el – közölte Corina Creţu, az Európai Bizottság regionális politikáért felelős biztosa. 2007 és 2014 között 19,5 milliárdot sikerült lehívni.

November

Bemutattuk a Sepsiszentgyörgyön és Kolozsváron is egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó cég tulajdonosát. Dr. Terza Lívia Mária tevékenységét Kiválóságért Médiadíjjal tüntette ki a kolozsvári Szabadság napilap.

Magyar támogatás. Bejelentették a magyar kormány által finanszírozott székelyföldi gazdaságélénkítési programot, amely 2019-ben indul. A Pro Economica Alapítvány elnöke szerint első körben a nagyobb beruházások támogatására koncentrálnak, a mezőgazdasági, állattenyésztési és feldolgozóágazatot célozzák meg.

Új vadászati törvény. Biztonságosabb, egyszerűbb és hatékonyabb vadászati törvényt fogadott el a képviselőház, hiszen megtéríti a vadkárokat, és azokban az esetekben is kárpótlást nyújt, ha egy személy vadállat támadásának áldozatává válik.

Költségvetés-kiegészítés. Jóváhagyta a kormány a második költségvetés-kiigazítást, az eredetileg megszabott büdzséhez képest 9,5 milliárd lejjel nagyobb bevételt, illetve 10,7 milliárd lejjel több kiadást irányoztak elő.

December

Díjazták a legjobbakat. A Junior Business Club Egyesület kiosztotta az Év Fiatal Vállalkozója díjakat. Az első helyen Cseh Csaba, a gelencei Sicamaster Kft. tulajdonosa végzett, aki az elismeréssel együtt a Háromszéki Közösségi Alapítvány által felajánlott Háromszéki Vállalkozás védjegyet is átvehette.

Két nemzedék egy cégben. Bemutattuk a kézdivásárhelyi Szabó család – Tibor és Enikő – tizenöt évvel ezelőtt bejegyzett kisvállalkozását, az Sz-Cont Consulting Kft.-t, amelybe két éve szintén közgazdász fiuk és felesége is bekapcsolódott, sőt, átvették az immár családi vállalkozás irányítását.

Váratlan bejelentés. A pénzügyminiszter bejelentette a jövő évi adók, illetékek, pénzügyi téren tervezett változásait. Az „állampolgárok védelmét” biztosító sürgősségi kormányrendelet, amely meg is jelent a Hivatalos Közlönyben, egyebek mellett kapzsisági adót vetett ki a bankokra és energiaszolgáltatókra, bevezette és megemelte a differenciált minimálbért, növeli a közalkalmazotti béreket, 2,5 százalékról 1 százalékra csökkenti a magánnyugdíjalapok által vissza­tartható kezelési költséget.