Farsangban Málnáson

Az újjászületés lehetőségei

– Nem minden a pénzen múlik – állította Szotyori Angéla polgármester –, az élet nem állt meg Málnás községben. Nagyon fontos volt számunkra telekkönyveztetni településeink 13 utcáját fejlesztési alapokból. A program része egy híd telekkönyvezése is a málnási Malom utcában, valamint további öt málnásfürdői utca esetében. Ez a folyamat elengedhetetlen lesz az utcahálózat korszerűsítésénél. Példa erre a málnási Felszeg utca: aszfaltozásának dolgában már túl vagyunk a versenytárgyaláson. Az árvizes sürgősségi alapból szeretnénk rendezni a Málnásfürdőt Zalánpatakkal összekötő és a hegyen átvezető, 1,2 km hosszú meredekebb útszakasz felújítását, amelyet az esős időszakokban igencsak megrongáltak a lefutó vizek. Fontos ez számunkra, mert a szárazabb időszakokban ezen könnyebben és hamarabb át lehet jutni a hegységen túl fekvő faluba. Télvíz idején csak a Bacon–Szárazajta kerülővel érhető el Zalánpatak. Tavaly nyáron a megyevezetés segítségével sikerült ugyan javítani a szóban forgó kerülő útszakasz minőségén a hozzánk és a Nagybaconhoz tartozó szakaszokon egyaránt, csakhogy a folytonos erdőkitermelés eléggé igénybe veszi ezt a vonalat. A települések közötti közlekedés jobbítása elsőrendű feladat. Zalánpatakon például a Pero-patak két helyen a falu főútján halad át, ezen a helyzeten ebben az évben mindenképpen változtatni akarunk vagy egy híd építésével, vagy a patakmeder valamelyes szabályozásával, amihez szakember véleményét kérjük. Összeállítottuk település-fejlesztési stratégiánkat, amelybe belefoglaltuk azokat a fontos megoldandó problémákat, amelyeket egy helyi közvélemény-kutatás útján gyűjtöttünk be a lakosságtól. Ilyen például a metángáz bevezetése iránti óhaj, amelyre mind a málnásiak, mind a málnásfürdői lakosság hetven százaléka pozitív választ adott.

– Hogyan alakul Málnásfürdő sorsának irányítása? Hiszen azt már hírül adta lapunk, hogy új elképzeléseik vannak.

– Mivel a tervek szerint a fürdőhely legfontosabb működési feltétele az egykori szálloda és vendéglő közös épületének rehabilitálása, A borvíz útja program alapjaiból létrejött, pillanatnyilag nem működő ásványvizes kezelőközpontot koncesszióba adtuk a sepsiszentgyörgyi népiskolának. Az intézménynek lehetősége van feltételeket teremteni az ingatlanok fejlesztésére, kihasználására és további működtetésére. Az átadásra községi tanácshatározat is született. A megyevezetés tervében szerepel a Málnásfürdőn átvezető műút modernizálása és egy új híd építése az Olton. Mindezek megalapozhatják ennek a régi, természetes gyógytényezőiről közismert fürdő- és kezelőhelynek az újjászületését, szerződést is kötöttünk egy szakcéggel, amely elkészíti a község általános területrendezési tervét.

Málnás-barátok

A fürdőhely feléledésének jóakarója volt a helyben lakó Kádár család. Kádár István tanácstagot arra kértük, mondja el a Málnásfürdőhöz kapcsolódó gondolatait, meglátásait. Szavai szerint meglehetősen lassan érkeznek oda a jó hírek. Ha történetesen megvalósulnak az elhangzott kezdeményezések, miként a polgármester asszony is elmondta, az új működtetőnek mindenképpen be kel indítania a kezelőközpontot, mert egy ilyen épületnek árt, ha folyamatosan kihasználatlanul áll. Ugyanaz a helyzet a mofettával is, amelynek eléggé lassan haladt a felújítása, bár a kivitelező cég megfelelő munkát végzett. Nem igaz, hogy a mofetta gyógytényezőjére nincs igény. Régen is volt és most is van, sok az érdeklődő, mert nem mindenkinek van ideje és kedve, hogy Tusnádfürdőre menjen. A tavaszi kezdésre ki kell cserélni a nedvességtől megviselt bútorzatot, el kell helyezni a működési szabályzatot, biztosítani kell a megfelelő világítást. Régebb télen is használták. Szintén keresett a nyári időben a hideg borvizes strand, csak gondoskodni kell, hogy mindig legyen elég víz benne, mivel vannak oldalforrásai is. Évek óta teljesen kihasználatlan a málnásfürdői Lábáztató. Az is felújításra vár. Biztos, hogy a közbirtokosság adna fát újbóli kibélelésére. Jól mutat a fürdőn a Felső sétány, önerőből kirakatták kockakővel, s ha jön a jó idő, csak gyomtalanítani kell. Rendezni kellene az alsó sétányt is, felújítani a borvízforrásokat. Málnásfürdőre régebb a fürdő mellett ivókúrára is küldték az orvosok a betegeket. Ki kell írni, hogy melyik forrásvíz mire jó. A beteget inkább az orvosi javallatok érdeklik, nem a kémiai összetétel. A régi világban minden forrásnál olvasni lehetett a gyógyjavallatokat. A Viktória-forrást kitakarítása után újba kell foglalni, a Központinál (Central) viszont nincs gond. Foglalkozni kellene azzal is, miként tudna létszámában is gyarapodni Málnásfürdő. Fenn a teraszon, ahol a falunapokat tartották régebben, lenne még bőven teleknek való hely, ahová építhetnének az ide letelepedni akaró környékbeli fiatal házasok. Hirdesse meg a hivatal! Tudomása szerint a Bautur Kft. megvásárolta a régi Preventórium leromlott épületét. Jó és szép helyen található, az is besegítene Málnásfürdő újjászületési folyamatába.

Nagyon sok olyan személy él Málnásfürdőn, akit Kádár Istvánhoz hasonlóan Málnás-barátnak lehet nevezni, de megunták az évtizedes ígérgetéseket, belefásultak. Csak csak az tud úgy gondolkozni, mint Kádár István akinek fáj, hogy lassan halad a fürdőépítés. Ki fogja megvalósítani az álmokat?! Bár talány még, de sejtjük: azok, akik felelni fognak munkájukért együtt a községi önkormányzattal, no meg a közmunkára mindig jelentkező lelkes helybeliek.

Itt vagyunk!

Biztos, hogy így felelt volna Sala Norbert Zsolt is, aki a december elsején megalakult Málnási Ifjúsági Szervezet – MISZ – vezetésére vállalkozott. Norbi dolgozik, de szabad idejéből áldozni fog a fiatalok tevékenységének megszervezésére. A málnási önkormányzat örömmel üdvözölte ezt az új mozgalmat, s a községháza épületében megfelelő székhelyet is biztosított számukra.

– Célunk mindenképpen az, hogy hasznára legyünk a köz­ségnek, és mindhárom településnek segítsünk minden olyan közösségi tevékenységben, amely hasznos – tájékoztatott. – Felvállaljuk a kulturális élet egy részének szervezését, s szórakozási lehetőséget is szeretnénk teremteni a fiatalság számára. Karácsonykor már együtt gyújtottuk meg az adventi koszorút. A MISZ tagja Préda Barna fiatal tanácstag is Zalánpatakról, aki átjött Fürdőre, és segített a karácsonyi ünnepi műsorban, zenét szolgáltatott. A múlt szombaton mi nyitottuk meg a farsangot Málnáson, vidám jelenetekkel szórakoztattuk a közönséget, amit hagyományos kosaras bál követett. Februárban ugyanezt meg akarjuk ismételni Málnásfürdőn is. Március 15-én mind a három településen részt veszünk az ünnepen, és a málnásfürdői megemlékezés alkalmával emlékoszlopot szándékozunk állítani a fürdő központi parkjában.

Itt vagyunk mi is! – mondhatnák a Tőkés József Általános Iskola tanulói, mármint az utánpótlás. Nagy eredménye a mindenkori községi és iskolai vezetésnek, hogy biztosítani tudták a felső tagozat fenntartását. A tanulólétszám (128) az idén sem változott – tájékoztatott Kovács Attila igazgató-tanár. A legújabb hír, hogy saját erőből fejlesztéseket is tudtak eszközölni, okostáblákat és okos tévékészülékeket biztosítanak ebben az évben minden osztály számára. Hamarosan be fog indulni a délutáni foglalkoztatás is, amelynek keretében egy meleg ebéddel fogják felváltani a tej-kifli programot. Erre a községvezetés egy termet is biztosított külön bejárattal. Sajnos, lassan kezdett kiöregedni a helyben lakó pedagógusgárda – folytatta az igazgató, bizonyára az olvasók is tudják, mit jelent az, ha a tanárok-tanítók helybeli lakosok. Az igazgató elmondta, sikerült felújításokat eszközölni a málnásfürdői iskolaépületnél is, így végre egy fedél alatt tud működni az iskolai osztály és az óvodai csoport. Nem maradt ki a párbeszédünkből Zalánpatak sem, ahol végre a Gecse család két tagja, apa és lánya végzi lelkiismeretesen az oktató-nevelő munkát. A málnási gyerekek, de a felsőbb osztályosok is mindig kivették részüket a kulturális tevékenységből. Balla Enikő tanítónő és helybeli tiszteletes asszony öt éve sikerrel működteti Málnáson a Málnácska nevű ökumenikus gyermek-furulyacsoportot, amely a legtöbb ünnepi rendezvényen megörvendezteti a közönséget és a szülőket. A kis csoport tagjai megnőttek, eljött az idő a váltásra, így újabb csoport megalakítását vették tervbe. A községközpont lakossága vegyes felekezetű, a zöme református vallásban él, de népes a saját templommal rendelkező római katolikus gyülekezet is. Január elején sok református család is fogadta a házszentelőket, még a református lelkipásztor, Balla Barna is. Elmondta, hogy nagy reménnyel tekintenek az új esztendőre, szeretnék, ha a kivitelező folytathatná az egyházi tulajdonban levő régi felekezeti iskola átalakításának és korszerűsítésének munkálatait, amely idősotthonnak adna helyet.