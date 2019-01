A szexualitásról kérdezték a pápát

Következő írásunk

Szenvedély, kutyák, szánok, hó, álomszerű táj, fogathajtók, nagyszámú nézőközönség, két versenynap, három táv, rengeteg leküzdendő kilométer – ezek voltak a jellemzői a szombaton, illetve vasárnap a Beszterce-Naszód megyei Borgói-hágó környékén megrendezett és nagy népszerűségnek örvendő Drumul Romanilor 3.0 nevet viselő nemzetközi kutyaszánhúzó viadalnak. A versenynek háromszéki résztvevője is volt, hiszen a sepsiszentgyörgyi Happy Feet SK fogata, Barta Róbert és négy malamutja is teljesítette a kőkemény megmérettetést, s ezúttal is a dobogó közelében zártak.