A szerb sztár mögött a döntős Rafael Nadal maradt a második, a harmadik helyre pedig a német Alexander Zverev kapaszkodott fel. Az elmúlt két évben ausztráliai bajnok svájci Roger Federer idén már a legjobb 16 között búcsúzott, emiatt visszaesett a hatodik helyre. Fucsovics azért vesztett pozíciót, mert 2018-ban nyolcaddöntős volt az Australian Openen, most viszont már a második fordulóban kiesett.

A férfi tenisz-világranglista élmezőnye: 1. Novak Đoković (szerb) 10 955 pont, 2. Rafael Nadal (spanyol) 8320, 3. Alexander Zverev (német) 6475, 4. Juan Martín del Potro (argentin) 5060, 5. Kevin Anderson (dél-afrikai) 4845, 6. Roger Federer (svájci) 4600, 7. Nisikori Kej (japán) 4110, 8. Dominic Thiem (osztrák) 3960, 9. John Isner (amerikai) 3155, 10. Marin Čilić (horvát) 3140.

A várakozásoknak megfelelően az Australian Open friss bajnoka, Oszaka Naomi vezeti hétfőtől a női teniszezők világranglistáját. A rangsor bevezetése óta ő az első japán világelső, a női világranglistának pedig a 26. éllovasa. A tavalyi US Open megnyerése után immár kétszeres Grand Slam-győztes Oszaka 2010 óta a legfiatalabb világelső, 21 évesen és 104 naposan került az első helyre.

Oszaka mellett nagyot javított a másik döntős, a cseh Petra Kvitová is, aki a két héttel ezelőtti hatodik helyről most már a második, a korábbi világranglista-vezető Simona Halep pedig – aki 65 hétig állt az élen – visszacsúszott harmadiknak. Babos Tímea a legjobb 64 között esett ki, és egy helyet javítva jelenleg a 65., párosban pedig a harmadik.

A női tenisz-világranglista élmezőnye: 1. Oszaka Naomi (japán) 7030 pont, 2. Petra Kvitová (cseh) 6290, 3. Simona Halep (román) 5582, 4. Sloane Stephens (amerikai) 5307, 5. Karolina Plisková (cseh) 5100, 6. Angelique Kerber (német) 4965, 7. Elina Szvitolina (ukrán) 4940, 8. Kiki Bertens (holland) 4430, 9. Caroline Wozniacki (dán) 3566, 10. Arina Szabalenka (fehérorosz) 3485.