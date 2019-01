Díjazták Hegedűs Ferenc kultúrmecénást

A gálaesten a rendezvény magyarországi fővédnöke, Halász János országgyűlési képviselő, a Magyar Művészeti Akadémia felügyelőtestületének elnöke és Cseke Attila szenátor, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnöke mondott köszöntőbeszédet. A gálaesten három Magyar Kultúráért-emlékplakettet, három Magyar Kultúráért-díjat, egy életműdíjat és egy Jakobovits-díjat adtak át. A rendezvényen Hegedűs Ferenc kézdivásárhelyi vállalkozó, kultúrmecénás is rangos elismerésben részesült, idén ő vehette át a Jakobovits Miklós-díjat.

Idén hetedik alkalommal került átadásra a RMDSZ Bihar Megyei Szervezete és az In Memoriam Jakobovits Miklós Társaság által létrehozott Jakobovits Miklós-díj. Ezzel a díjjal állítottak emléket Jakobovits Miklós Munkácsy-díjas festőművésznek, aki munkásságával a város hírnevét öregbítette nem csupán az országban, hanem világszerte. A díjat szakmai kuratórium ítéli oda, és minden évben január 22-én, a magyar kultúra napján adnak át egy olyan személyiségnek, aki a képzőművészet, a művészettörténet, képzőművészeti menedzsment területén végzett kiváló tevékenységével hozzájárult az erdélyi képzőművészet hazai és nemzetközi megismertetéséhez.

Ez alkalomból nem képzőművészt, hanem egy kultúrmecénást, Hegedűs Ferenc vállalkozót, egy olyan székelyföldi személyiséget tüntettek ki, aki volt tanárainak, néhai Kosztándi Jenőnek és Kosztándi B. Katalin képzőművészeknek állandó galériát hozott létre és működtet Gábor Áron téri épületében, és tette azt azért, mert egy életre megszerettették vele a művészetet. Műtermeket hozott létre képzőművészeti tevékenységre vágyó gyermekek és fiatalok számára, ahol szakemberek irányítják a különböző művészeti foglakozásokat. Művészeti táborokat, művészeti eseményeket szervez és támogat. Önzetlensége, művészeti és szociális érzékenysége példaadó – olvasható az In Memoriam Jakobovits Miklós Társaság honlapján. A díjat (díszoklevél, plakett és kisplasztika) Jakobovits Márta, Ferenczi Noémi-díjas keramikusművész, Jakobovits Miklós özvegye, az In Memoriam Jakobovits Miklós Társaság elnöke, Márton Árpád, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett, Magyar Örökség-díjas csíkszeredai festőművész, Tank-Szigeti Ildikó, a Bihar Megyei Magyar Vállalkozónők Egyesületének elnöke és Jovián György, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, Munkácsy-díjas festőművész adta át Hegedűs Ferencnek, akinek az ünnepségen jelen levő Szili Katalin miniszterelnöki megbízott is gratulált.

A gelencei születésű kézdivásárhelyi vállalkozó laudációját Márton Árpád mondta el. „Hegedűs Ferenc foglalkozása vállalkozó, ingatlanfejlesztésben és turizmusban érdekelt, de mindezek mellett mecénáskodik. Számtalan megvalósításnak részese, megteremtője. Kiemelkedően sokat tesz Kézdivásárhely és környéke gazdasági és kulturális fejlődéséért és annak érdekében. Bátran kijelenthető, hogy nemcsak szereti és értékeli a művészeteket, hanem komoly anyagi hozzájárulásával támogatja is… Az udvarterek városában általa udvartere lett a művészeteknek, létrehozván a Kosztándi Galériát. A sokfelé ágazó cselekvései közepette nem feledkezhetünk meg a bálványosi hozzájárulásáról sem, mert amikor az ingatlan felújult, mindjárt egy alkotótábort hoztak létre a Szarvadi házaspárral, ami nagyon színvonalas mű­hellyé nőtte ki magát (...) Dolgozik, önzetlenül cselekszik tovább. A dicséretek, kitüntetések nem vakítják, lelkében, tettében együtt él azzal a közösséggel, amiből és ahonnan vétetett” – mondotta a csíkszeredai festőművész.