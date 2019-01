Kerékpárutak pályázatból

A városi mobilitási tervben foglalt biciklisávok, kerékpárutak kialakítása is szerepel abban a pályázatban, amelyet Sepsiszentgyörgy önkormányzata március végéig szándékszik benyújtani a Regionális Operatív Program négyes számú intézkedési tengelyénél. Az elképzelés egyebek mellett az Olton átívelő, gyalogosoknak és kerékpárosoknak szánt hidat, valamint az úgynevezett biciklimegosztó (bikesharing) rendszer kialakítását is magában foglalja. Utóbbit a megújuló közszállítási rendszerrel is összekötné az önkormányzat.

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester a Regionális Operatív Programhoz benyújtandó pályázat kapcsán ismertette lapunkkal a kerékpárutakkal kapcsolatos terveket. A finanszírozási kérelemcsomagban – amelyben a legnagyobb tételt a közszállítás megújítása, átszervezése jelenti – külön intézkedésként szerepel a bicikliseknek szánt utak bővítése, pontosabban két hosszabb szakasz kialakítása. Az első szakasz az Olt töltésén haladna végig a vámhivataltól egészen a kilyéni hídig. Az eredeti elképzelés szerint Szotyorig húzódott volna a bicikliút, de utóbbi szakaszt nem tudják kialakítani, mivel az Olt gátjának egy része Illyefalva közigazgatási területére esik. Ahhoz, hogy ezt is be tudják építeni a tervbe, szövetkezni kellett volna a községgel, és a mobilitási tervet is együtt összeállítani, ez utólag az időszűke miatt nem lehetséges. A töltésen haladó majdani kerékpárút elsősorban turisztikai-szabadidős célokat szolgál, bár a kilyéniek számára hasznos lehet, ha a városba szeretnének bejutni, és nem akarnak buszozni – szögezte le Tóth-Birtan Csaba.

A pályázatban foglalt másik kerékpárút a Păiuș David hadnagy útról indul a Kis utcán, majd az Olton átívelő gyalogos hídon folytatódik, és végül becsatlakozik a Nicolae Iorga utcában már kialakított sávba. Az alpolgármester szerint a tervek első változata már elkészült, ezeket bemutatták az önkormányzat képviselőinek, a végsőt is hamarosan megkapják. A városháza szempontjából jól jött, hogy múlt év vége helyett március 29-ére halasztották a pályázat benyújtási határidejét, mert például ezt a tervet sem kellett rohamtempóban elkészíttetni.

Az említett két kerékpárútra vonatkozó elképzelésről Antal Árpád polgármester már tavaly nyáron beszélt; akkor a Szotyortól a Sepsi Arénáig tervezett bicikliútról létezett egy egyezség, csakhogy azt az Európai Unió illetékes szervei nem fogadták el. A városvezető azt is megemlítette, hogy „az Olt töltésén és körülötte az árterületen a Râmnicu Vâlcea városában székelő vízügyi hatóságé a döntés joga, neki köszönhetjük például a legelésző nyájakat és az ezeket őrző kutyákat, ami miatt a városlakók inkább elkerülik a folyó környékét”. Amennyiben a most benyújtandó pályázat sikeres lesz, az önkormányzatnak ezeket a problémákat is rendeznie kell, de ezekről egyelőre korai beszélni.

A kerékpárutakon kívül a pályázatba az európai nagyvárosokban már igen elterjedt közösségikerékpár-bérlést is belefoglalták. Tóth-Birtan Csaba szerint a terv már elkészült, 270 kerékpárt javasolnak a tervezők, melyeket a város 18 pontján lehetne elhelyezni. A bérlés elektronikus lenne, mobiltelefonos alkalmazással, bankkártyás terminálok segítségével, de ez a kivitelezésnél még kiderül. A díjszabásnál a szolgáltatás használatát ösztönző elképzelést ültetnének gyakorlatba: csak fél óra után lenne kötelező fizetni. Az alpolgármester szerint az elképzelés mögött az a ráció áll, hogy az egész közösségikerékpár-bérlési szolgáltatásnak elsősorban a városban élők a célközönsége. „Sepsiszentgyörgy nem egy olyan méretű város, hogy feltétlenül a turisták vennék igénybe a szolgáltatást, inkább azt lehetne elérni, hogy a helyiek az autó helyett ezeket a kerékpárokat válasszák munkába- vagy hazamenet, más alkalmakkor. A távokat figyelembe véve félóra elég lehet elérni adott helyszínekre, és ezt ingyen és környezetkímélő módon tehetnék meg” – magyarázta Tóth-Birtan Csaba. A rendszert egyébként össze szándékoznak kötni a közszállítással is, így például az autóbuszok végállomásain (a Păiuș David hadnagy útra tervezettnél mindenképp) dokkolókat állítanak fel, ahonnan akár a távolsági járatokkal érkezők is igénybe vehetnék a szolgáltatást.

Szintén a közszállítás bővítését szolgáló tervekhez kötődik, hogy a pályázatba foglalt utcákban bicikliutak kialakítása is szerepel a buszmegállók, járdaátalakítások mellett. Ehhez nagy valószínűséggel helyenként közlekedési sávot kell majd feláldozniuk, de ez csak azt követően derül majd ki, ha a közszállítással kapcsolatos módosításoknak nekilátnak.

Ami a már meglévő, bicikliseknek szánt szakaszokat illeti, az alpolgármester elmondta: tavaly nem sikerült megoldani a felfestést, frissítést, mivel elfogyott a festék, és a közbeszerzési eljárás körül gondok adódtak. Azt tervezték, hogy az önkormányzat saját vállalata, a Sepsi Útépítő Kft. végzi el a megkopott részeken a festést, illetve ugyanezzel a módszerrel pár rövidebb szakaszon az összekötést is rendezik, de ez végül idénre marad. A kerékpáros közlekedést pártoló, népszerűsítő Sepsi Bike civil csoportosulás tagjaival egyeztettek, hogy a bicikliutak hálózatát rövid távon miként kellene alakítani, az elképzelést benyújtják a közlekedésrendészethez jóváhagyás végett, és ha minden jól megy, tavasszal elkezdődhet a felújítási, kijelölési munka.