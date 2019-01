Két kis rengés

Előző írásunk

A városi mobilitási tervben foglalt biciklisávok, kerékpárutak kialakítása is szerepel abban a pályázatban, amelyet Sepsiszentgyörgy önkormányzata március végéig szándékszik benyújtani a Regionális Operatív Program négyes számú intézkedési tengelyénél. Az elképzelés egyebek mellett az Olton átívelő, gyalogosoknak és kerékpárosoknak szánt hidat, valamint az úgynevezett biciklimegosztó (bikesharing) rendszer kialakítását is magában foglalja. Utóbbit a megújuló közszállítási rendszerrel is összekötné az önkormányzat.