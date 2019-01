KILÉPETT A KORMÁNYFŐ. De nem Viorica Dăncilă, és nem a kormányból. Hanem egyik elődje, bizonyos Mihai Tudose (ha még emlékszik valaki a nevére) távozott a Szociáldemokrata Pártból, és rögvest be is iratkozott a Pro Romania pártba. Melyet egy szintén exminiszterelnök, Victor Ponta alakított, miután kirúgták az SZDP-ből.

Mihai Tudose azzal indokolta radikális döntését, hogy arra a következtetésre jutott, az SZDP jelenlegi vezetőségével nem lehet együtt dolgozni, mert egyes vezetőségi tagok az elmúlt évben saját személyes ügyeiket tették közüggyé, és elutasítottak minden belső vitát az ország valós gondjairól. A legutóbbi felmérések szerint egyébként a Pro Romania átlépi az ötszázalékos parlamenti küszöböt, támogatottságát 5–9 százalékon mérik. (MTI)

MINDENT, AMI MOZDÍTHATÓ. MÉG AZT IS, AMIT NEHEZEN. Ismeretlen tettesek ellopták a helyi adókból és illetékekből összegyűlt összeget és a szociális támogatásokat tartalmazó páncélszekrényt az Arad megyei Fakert polgármesteri hivatalából. A tettesek hétfőről keddre virradóan emelték el az ódon, ólmozott falú, körülbelül 400 kilós széfet. Miután betörték a hivatal egyik ablakát, és bemásztak a helyiségbe, ugyanott is távoztak zsákmányukkal. A tolvajok kitépték a falból és üzemen kívül helyezték a biztonsági berendezés vezetékeit, a biztonsági kamerák azonban üzemképesek maradtak. A felvételeket átadták a rendőrségnek. A páncélszekrényben mintegy 13 ezer lej volt. (Agerpres)

ROSSZ VICC. Miközben a szakemberek arra intenek, hogy a fertőzésnek leginkább kitett krónikus betegek, idősek, gyerekek oltassák be magukat az A-típusú influenzavírus ellen, a nagyotmondó Eugen Teodorovici pénzügyminiszter kijelentette: „Beoltott anyám születéskor vagy utána.” „Nem tudom, hogyha még kell, tényleg nem tudom” – toldotta meg egy viccel empatikusnak egyáltalán, de bölcsnek sem igen nevezhető hozzáállását a miniszter. Amúgy tegnapra már 48-ra nőtt az influenza halálos áldozatainak száma. (Főtér)

BESÉTÁLT, KÉSELT, TÁVOZOTT. A ploieşti-i Spiru Haret Líceum folyosóján szúrta hasba egy 22 éves férfi az egyik matematika-tanárnőt. Az incidensről az iskola egyik tanára értesítette a hatóságokat az 112-es telefonszámon. Az oktatási intézmény körül járőröző csendőröket a rendőrségi diszpécser, de az iskola kapusa is riasztotta, miután utóbbi látta a tettest késsel a kezében távozni az iskolából. A csendőrök a líceum bejáratától 25–30 méterre fogták el a késelőt, akinél kést, kis baltát, patentfogót, ollót és szegeket is találtak, valamint egy félliteres üveget, amelyben pálinka volt. A tettes a Spiru Haret Líceum egykori diákja. (Agerpres)

NEM JAVULT A KORRUPCIÓS HELYZET MEGÍTÉLÉSE Romániában a Transparency International (TI) szerint, amely tegnap mutatta be a világ 180 országára kiterjedő, az üzleti szféra képviselői és a függetlennek mondott szakértők megkérdezésével készített, 2018-ra érvényes Korrupciós Érzékelési Indexet. A TI a megszerzett adatok alapján pontozza az országokat, a maximális 100 pont a korrupció teljes hiányát jelzi, így aztán minél alacsonyabb egy ország pontszáma, a TI szerint annál korruptabb. Eszerint Románia 47 ponttal az Európai Unió 28 tagállama közül a sereghajtók között, a 25. helyen áll. Ezzel egy helyet javított a tavalyi pozíciójához képest, de nem azért, mert annyit javult a helyzet, hanem azért, mert a tavaly még elé sorolt Görögország még lejjebb küzdötte magát. A globális lista első helyét egyébként Dánia foglalja el 88, a másodikat Új-Zéland 87, a harmadikat pedig Finnország 85 ponttal. A legutolsó hely a 10 pontos Szomáliáé, az utolsó előtti az egyaránt 13 pontos Szíria és Dél-Szudán. (Főtér)