Egyeztetnek a költségvetésről

A tárcavezető rámutatott, politikai döntés eredményeként idén „a költségvetési források nagyon nagy hányadát” az egészségügyi, illetve a tanügyi szektor finanszírozására fordítják, a büdzsé 2 százalékát – akárcsak tavaly – 2019-ben is védelmi kiadásokra szánják, ugyanakkor az állami befektetésekre is hangsúlyt fektetnek. Teodorovici szerint a 2019-es állami költségvetésről szóló törvény elfogadásának késése „egyáltalán nem befolyásol semmit”, hiszen a vonatkozó jogszabályok értelmében a hatóságok a folyó évre vonatkozó büdzsé hiányában is folytathatják tevékenységüket.

Az RMDSZ még nem tudja, támogatni fogja-e a költségvetést vagy sem, hiszen nem tárgyaltak még a kormánykoalíció képviselőivel a 2019-es büdzsé-tervezetről, és egyelőre nem is látták a dokumentumot – közölte tegnap Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke azt mondta, valószínűnek tartja, hogy „ma vagy holnap” sor kerül egy egyeztetésre ebben a témában. „Amíg ezek a tárgyalások véget nem érnek, nem tudom megmondani, hogy megszavazzuk-e a költségvetést vagy sem. Matematikailag a koalíció többségben van, tehát számukra nem jelentene problémát megszavazni, mert nem organikus, hanem egyszerű törvényről beszélünk, tehát a teremben jelen levők többségének voksára van szükség” – magyarázta Kelemen. Ugyanakkor úgy vélekedett, hogy a 2019-es költségvetés tervét már tavaly szeptember-októberben, legkésőbb novemberben közzé kellett volna tenni.