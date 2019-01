Az elmúlt héten nem növekedett a felső légúti megbetegedések száma Kovászna megyében, azonban két gyermeknél gyorsteszttel igazolták az influenzavírus jelenlétét, ami nem jelenti teljes biztonsággal a fertőzöttséget, de a két kis pácienst beutalták a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházba. Egy harmadik esetet is nyilvántart a megyei közegészségügyi igazgatóság: olyan gyermekről van szó, aki lakcím alapján háromszéki, ellenben a család Bukarestben tartózkodik, a kiskorú ott betegedett meg és ottani kórházban kezelik.

A családorvosok hetente készítenek jelentést a felső légúti megbetegedésekről, ennek alapján a következő adatok állnak a megyei közegészségügyi igazgatóság járványtani osztálya rendelkezésére: január 7-13. között 2 594 esetet jegyeztek, 14-20. között 2 630-at és 21-27. között 2 568 megbetegedésről számoltak be. Míg országosan az említett három egymás utáni héten az esetek számának növekedési átlaga meghaladta a 20 százalékot és szerdán ennek alapján hirdette ki Sorina Pintea egészségügyi miniszter az influenzajárványt, Kovászna megyében mérsékelt a növekedés, az elmúlt héten pedig csökkenést jegyeztek. Ez nem azt jelenti, hogy nyugodtak lehetünk a járvány terjedése tekintetében, de nincs ok pánikra sem – hangsúlyozza a megyei közegészségügyi igazgatóság szóvivője. Igyártó Gabriella lapunk érdeklődésére elmondta, az influenzavírus jelenlétét biztonságosan csak a Cantacuzino Intézet igazolja, a megyében eddig egy ilyen eset volt ebben a szezonban – amiről lapunk is beszámolt –, de van olyan helyzet, amikor ezt megelőzi a gyorsteszt, s csak akkor küldik a fővárosba a mintát, ha súlyos esetről van szó. A kovásznai városi kórházban végzett gyorsteszt két gyermeknél pozitív eredményt mutatott, ezért az érintetteket beutalták a megyei kórház fertőző osztályára, de második tesztelésre nem volt szükség – tájékoztatott Igyártó Gabriella.

Dr. Antal Álmos, a megyei kórház orvosigazgatója a Háromszéknek elmondta, az intézmény rendelkezik elegendő mennyiségű vírus elleni gyógyszerrel, tartalékaik is vannak a készítményből, amelynek hosszú a szavatossági ideje és többféle vírus ellen hat. A kórházvezető elmondta: az influenzajárvány megelőzhető lett volna, ha a lakosság legalább 15 százaléka megkapta volna a védőoltást, ahogyan azt járványtani szakemberek állítják, ellenben mifelénk olyan erős oltásellenes hangulat uralkodik, hogy még a várandós kismamák sem oltatják be magukat. Ilyenkor nem javallott tömegrendezvényekre menni, orvosnál is csak az jelentkezzék, akinek nagyon sürgős – mondotta. Az erős immunrendszer képes legyőzni a vírust, de a fáradt szervezetet, a krónikus betegeket könnyebben megtámadja a fertőzés – hangsúlyozza az igazgató.

Antal doktor szerint az idei influenzaszezon ugyanúgy indult, mint a korábbi esztendőkben, a lefolyása sem különbözik, de úgy tűnik, az egészségügyi minisztérium komolyabban foglalkozik a járvánnyal és annak terjedése megfékezéséért bevonta az oktatási szaktárcát is. A két minisztérium ugyanis közösen dönt arról, hogy járványidőszakban egy időre bezárják-e az óvodákat, iskolákat, de azt is latolgatják, hogy a jövő heti vakáció után a megyék érintett intézményei határozzanak arról, megkezdjék-e a második félévet, vagy folytatódjék a tanítási szünet mindaddig, amíg az adott térségben a járvány megszűnik.

A tavalyi beoltások alapján a Kovászna megyei családorvosok és kórházak 7034 adag influenza elleni védőoltást igényeltek erre a szezonra, amiből 5540 dózis érkezett és azt be is adták, kilátásban van még ötszáz adag vakcina Háromszék javára abból a harmincezerből, amit kiegészítésképpen a napokban országosan szétosztanak.