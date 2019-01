Régi álma valósul meg, hogy roma származású emberek együtt játsszanak különböző műfajú zenéket – mondta Szakcsi Lakatos Béla, a projekt művészeti igazgatója, az előadás zongoristája. Mint kiemelte, a közös produkcióban van cigányzene, cigányfolklór, cigánydzsessz és klasszikus zene is. Az Európai Roma Fesztiválzenekar létrehozásának ötlete Nikházi Gábor, az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia kisebbségi és migrációs bizottságának elnökétől származik, a produkció a rangos nemzetközi szervezet logója alatt fut, és a Müpa-koncert után számos európai városban látható-hallható lesz. Európában nemcsak a migráció kérdését kell megoldani, hanem a kisebbségek problémáit is. A kulcs a döntéshozók, a politikum kezében van, de tudjuk, hogy a politikát a kultúrával lehet meggyőzni, ezzel lehet érvelni – hangsúlyozta a zongorista.

A hangversenyen a cigányság mellett mindenhol a helyi kisebbségek zenéjét is bemutatják egy-egy előadó közreműködésével. A tíz-tizenöt állomásosra tervezett turné még nem állt teljesen össze, de az biztos, hogy a közeljövőben Münchenben és Salzburgban is játszanak, a folytatás várhatóan a május végi európai parlamenti választások után lesz.

A 37 tagú nagyzenekart Kathy Horváth Lajos vezeti, a Müpában színpadra lép Sárközi Lajos, Emilio, Ifj. Kathy Horváth Lajos, Patai Anna, Orbán György, Csík Gyula, Szakcsi Lakatos Róbert, a külföldi sztárfellépő a Dotschy Reinhardt Quartet. A budapesti koncert rendezője Káel Csaba.

A budapesti koncertre eljön a legendás belga dzsesszgitáros, Django Reinhardt unokája, Michaela Dotschy Reinhardt, aki cigány világzenét fog énekelni és Django egy számába is beszáll. (MTI)