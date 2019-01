A helyi közösségek 2019-es költségvetése az eddigi legnagyobb lesz Románia történetében: körülbelül 77 milliárd lej, tehát közel a fele az állami büdzsének, ami 164,5 milliárd – írta Dragnea a Facebookon. Kifejtette, a helyi tanácsok megtartják a jövedelemadókból befolyó teljes összeget és 11 milliárdot kapnak a kormánytól az áfarészesedésekből. Hozzátette: egyetlen megye sem kap kevesebbet 400 lejnél lakosonként, míg az elmúlt költségvetésben ez az összeg 250 lej volt. A polgármesteri hivatalok legkevesebb 1200 lejt kapnak lakosonként (a tavalyi 750 lejhez képest).

A polgármesteri hivatalok – kérésüknek megfelelően – megtarthatják bevételeik 60 százalékát, a maradék 40 százalékot a megyei tanácshoz utalják át, ahonnan 20 százalékot visszautalnak majd kiegyenlítésként a helyi hatóságokhoz – olvasható az SZDP-elnök bejegyzésében.

Dragnea azt is hozzáteszi, hogy a decentralizáció eredményeképpen a helyi tanácsoknak egy sor költséget át kell vállalniuk a kormánytól, de így is 9 milliárd lejjel több pénzből gazdálkodhatnak, mint az előző években. „Mostantól az ő kezükben lesz a kenyér is, a kés is, és ez arra kötelezi őket, hogy nagyobb felelősséget vállaljanak a lakossággal szemben: több takarékosságra lesz szükség a kiadások fedezésénél, és több pénzt kell majd a közösség által elvárt befektetésekre fordítani” – állítja Dragnea.