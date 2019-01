Én, a delikvens

Szóval, be vagyok citálva a helyi rendőrségre. Pompás, a megadott időpontban épp nem érek rá, dolgom végeztével azonban futok is, de közlik, hogy rossz helyen járok. Keresem a másik épületet, nem találom. Végül taxiba ülök (parkolni sem kell), így hátha célba érek. Hogy, hogy nem, a taxis sem biztos a dolgában, de valahogy csak oda jutunk. Közlik, hogy ma délelőtt tilosban parkoltam. Mondom, hogy ezt sejtettem, de a többi autón nem hagytak büntetést. Nem mintha jobban érezném magam. Nem kívánok senkinek sem rosszat, csak nem értem. „Dehogyisnem – mondja a rendőrnő –, csak biztosan rájuk később került sor.” A mögötte lévő asztalról felvesz egy nagy paksaméta papírt. „Ez mind ugyanaz az utca, ma délig.”

Hát nem lettem boldogabb. Járt a rúd rám máskor is, csakhogy azóta valami változhatott, a most említett összeg szinte a tízszerese. De semmi pánik, ha a postán érkezett értesítéstől számított két héten belül fizetem, csak a fele. Bingó! Belegondolok így hirtelen, hogy egy nap csak ebből az utcából mennyi pénz! És a város többi pontjáról? Kisebb vagyon. Kérdem a hölgyet, hogy nem lenne egyszerűbb több parkolóhelyet biztosítani. Persze tudjuk, én is, ő is, hogy ez nem az ő dolga. „Forduljon a polgármesteri hivatalhoz!” Aha, gondolom, én lennék az első, eddig senkinek sem jutott eszébe. De igaza van, egy próbát megér. Hátha valaki olvassa ezeket a sorokat, valaki, aki léphet az ügy érdekében. Hátha meg is teszi. Ha már (igaz, nem erre tervezett) városunkban így megszaporodott a gépjárművek száma, miért nem lehet találni valamilyen megoldást? Hogy a hivatalos szerv ne kényszerüljön halomra büntetni a kihágásra nem jókedvükben vetemedő tisztes polgárokat. Milyen jól elférne például a romos Bodok Szálló helyén egy parkolóház. Nem tudom, kinek a tulajdona, csak bátortalanul kérdezgetek. De valami más megoldás, bármi?

Mindenesetre a rendőröknek van dolguk elég, a pénz is dőlhet, mert amíg a szem ellát, egyre több a járdaszéli delikvens. Megfogadtam a rendőrnő tanácsát, megtettem, ami tőlem telhető. Hátha, hátha valaki megszánja városunk lakóit, hogy ne kényszerüljünk naponta „bűnözni”, és talál valami megoldást. Őszinte tisztelettel kérdez és köszöni a remélt megoldást egy visszaeső „bűnöző”.