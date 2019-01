Jogerősen is vesztett ügye van Dan Tanasănak abban a perben, melyet az általa bejegyeztetett Méltóságért Európában Egyesület nevében Kovászna polgármestere, Gyerő József ellen indított tavaly. A hivatásos feljelentő azért kezdeményezett jogi eljárást a városvezető ellen, mert a polgármester Tanasă többbszöri felszólítása ellenére sem vetette le a városi művelődési házra kifüggesztett Széchenyi-emléktáblát. Tanasăt az bántotta, hogy a plaketten az egyik román nyelvű felirat a magyar megfelelő alá került, illetve egy másik szöveg a magyar mellé.

Az ügyet első fokon tavaly szeptember 28-én tárgyalták. A Kovászna Megyei Törvényszék megalapozatlannak ítélte Tanasă vádját, és visszautasította azon kérését, hogy bírósági végzéssel kötelezzék Gyerőt a Széchenyi-plakett eltávolítására. Ezt követően a jelentgető fellebbezést nyújtott be a Brassói Fellebviteli Bíróságra ám a fellebezést megalapozatlannak ítélték és a keresetét ott is elutasították a Brassói Táblabíróság bírái is, ezzel véglegesen pontot tettek az ügyre, melyből vesztesen került ki Dan Tanasă. A polgármesteri mandátumának megszerzése előtt ügyvédként dolgozó Gyerő József saját magát védte a bíróságokon.

A polgármester örül, hogy a számos ellenpélda mellett léteznek olyan bírói határozatok is, amelyek a vonatkozó törvénykezés helyes értelmezése alapján, minden befolyástól mentesen születnek. A Kovászna Megyei Törvényszék illetve a Brassói Ítélőtábla bírái elismerték, hogy a plakettet a helyi tanács jogerős határozata alapján helyeztette ki, és a rajta lévő szöveg nem sérti a román illetve a kisebbségi nyelven történő feliratozásra vonatkozó előírásokat, hiszen betartotta az 500/2004 évi törvényt és nem sérültek Románia Alkotmányának 13-as és 120-as cikkelyeibe foglaltak sem – mondta el érdeklődésünkre Gyerő József.

A döntés – mely szerint köztéri feliratozások esetében nem kötelező, hogy a román nyelven írt szöveg a más nyelvű felirat fölött helyezkedjen el, és csupán annyi az előírás, hogy a szövegek betűtípusban, méretben, színben, más részletekben megegyezőek legyenek – precedensértékű lehet a magyar nyelven írt és köztérre helyezett feliratok ellen indított esetleges további perekben is.

A Széchenyi-emléktáblát – Vetró András alkotását – Halasy-Nagy Endre budapesti újságíró adományozta a városnak azzal a kéréssel: Kőrösi Csoma Sándor szobra közelében helyezzék el, tekintettel arra, hogy a magyar államférfi nagy tisztelője volt a Kelet-kutatónak.

A tábla elhelyezésére egyhangúlag mondott igent a helyi tanács, így került a plakett a városi művelődési ház falára, a Kőrösi-szobor közelében. A táblán a Kőrösi emberi nagyságát megfogalmazó Széchenyi-idézet is szerepel: „Egy szegény árva magyar, pénz és taps nélkül, de elszánt, kitartó hazafiságtól lelkesítve – Kőrösi Csoma Sándor – bölcsőjét kereste a magyarnak.”