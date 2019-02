Következő írásunk

Szűk két héttel a feleségem fizetése előtt szinte teljesen kiürült a családi kassza, pedig javítani kellett volna az autót, és tudtuk, hogy a számlák csak ezután jönnek. Valahogy átvészeljük – gondoltuk –, volt még ilyen, s mindig túléltük. Később kerül szervizbe a kocsi, később fizetjük a számlákat, s ha nagyon muszáj, fizetésig kölcsönkérünk valakitől. Most a december volt az oka, az ajándékozás, meg a novemberi meszelés, lakásfelújítás, amelyek az utolsó filléreinket is elvitték. Persze, mindig van valami konkrét ok, de az igazság az, hogy jobban is kereshetnénk...