Sógor Csaba a Magyarországról szóló vitában, majd napirenden kívüli felszólalásban is szóvá tette a marosvásárhelyi orvosi egyetem ügyét. Az EP plénumában elmondta: az európai intézmények több alkalommal is értesültek arról a példátlan helyzetről, hogy Romániában az egyik multikulturálisnak nevezett felsőoktatási intézmény, a MOGYE az egyetemi autonómiára hivatkozva 2011 óta egyszerűen nem tartja be a hatályos oktatási törvényt. „A törvény értelmében létre kellett volna hozniuk egy magyar tannyelvű kart, ezt azonban folyamatosan elutasítja az egyetem román többségű szenátusa. Néhány hete angol nyelvű kart hoztak létre, ugyanezt a döntést azonban a magyar nyelvű kar kapcsán már nem tartják elfogadhatónak” – részletezte a helyzetet az RMDSZ-es képviselő, aki szerint mindez súlyos diszkrimináció és a jogállamiság elvének figyelmen kívül hagyását jelenti.

Tőkés László arról tájékoztatta a plénumot, hogy „a soviniszta román egyetemi vezetőség lépésről lépésre tovább korlátozza anyanyelven való tanuláshoz fűződő jogait”. „Joggal várjuk el az Európai Unió soros elnökétől, Romániától, hogy vessen véget magyarellenes politikájának, és biztosítsa az erdélyi magyarság alapvető emberi és közösségi jogait. Ennek részeképpen követeljük a magyar tanügyi autonómiát, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem eredeti formájában való helyreállítását”, fogalmazott Tőkés László, aki szerint az Európai Uniós kettős mércét alkalmaz oktatási ügyben.

Szilágyi Zsolt elnök is kitért a MOGYE-ügyre az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) tegnapi sajtótájékoztatóján, arra hívva fel a figyelmet, hogy Románia kormánya az Európai Unió soros elnökeként a diszkriminációellenes harcot tűzte zászlójára, miközben semmit nem tesz a MOGYE helyzetének megoldásáért. „A román kormány sorozatosan elnézte az egyetem román többségű vezetésének, hogy nem tartották tiszteletben a tanügyi törvényben foglaltakat, ez pedig nem csak megengedhetetlen, de magyar-, demokrácia- és Európa-ellenes is” – mondta Szilágyi. A Néppárt elnöke hangsúlyozta: mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy a nemzetközi szervezeteket is tájékoztassák a kialakult helyzetről, az elmúlt időszakban pedig – az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanáccsal és a Székely Nemzeti Tanáccsal közösen – 15 ezer aláírást is összegyűjtöttek a magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés megmentése érdekében. A tiltakozóíveket a tanügyminiszterhez szerették volna eljuttatni, de a tárcavezető válaszra sem méltatta kezdeményezésüket – mondta. A Néppárt elnöke hozzátette: az erdélyi magyarságot egy 74 éve gyakorolt jogától fosztja meg a kormány és a MOGYE új vezetősége, e folyamat pedig a román asszimilációs politika, a kettős mérce és az állami szintre emelt diszkrimináció mintapéldája. Szilágyi Zsolt hangsúlyozta: továbbra is szorgalmazzák a három erdélyi magyar politikai alakulat közös fellépését e területen, valamint a lehetséges jogi lépéseket is megteszik. „Ha pedig Románia kormánya nem hajlandó rendezni az egyetem helyzetét, úgy Klaus Iohannis államelnöknek kellene közbelépnie. Erre megvan az alkotmányos felhatalmazása is, hiszen az államelnök feladata a különböző társadalmi konfliktusok esetében a közvetítői szerep felvállalása” – jelentette ki az EMNP elnöke.

A dr. Ádám Valérián vezette Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület jövő hétfőn és kedden 7–13 óra között folytatja tüntetéseit a MOGYE főépülete előtt a magyar nyelvű orvosi és gyógyszerészeti oktatás megmaradásáért, majd kedden 17 órától a Maros megyei prefektúra székháza előtt szerveznek tüntetést, melynek végén gyertyával vonulnak a főtérről az egyetemig.