MEGPEZSDÜLT AZ AUTÓPIAC . Mintegy húsz százalékkal nőtt az új autók eladása Romániában 2018-ban az előző évhez képest – derül ki a Gépkocsigyártók és Importőrök Egyesülete által közzétett adatokból. Ez tízéves csúcsot jelent, de az eladások továbbra is elmaradnak a 2009-es gazdasági válság előtt jegyzettnél. Tavaly összesen 187 276 új gépjárművet értékesítettek Romániában, a forgalomba helyezések nagy része (60 százaléka) ezúttal is céges volt.

Az autópiacot továbbra is a Dacia uralja 51 242 eladott autóval, ez 32,4 százalékos piaci részesedést jelent, második a Volkswagen (14 601 darab, 9,2 százalék), majd a Škoda (13 185 darab, 8,3), a Renault (12 523 darab, 7,9) és a Ford (9503 darab, 6) következik. 2018-ban ugyanakkor 473 616 használt gépjármű került forgalomba az országban, ez 9,1 százalékos csökkenést jelent a 2017-es esztendőhöz képest. (Agerpres)

NEM GYENGE IDEGZETŰEKNEK VALÓ. A klasszikus amerikai horrorfilmet idézte meg az a 32 éves férfi, aki tegnap reggel a Temes megyei Szentandráson láncfűrésszel támadott áldozatára. Az ittas férfi először a ház bejárati ajtaját vágta szét, majd rátámadt a bent tartózkodó, 44 éves férfira, akit egy ideig a kertben üldözött, amikor utolérte, gyakorlatilag lefejezte a láncfűrésszel. A rendőrség a közelben, az utcán fogta el a csupa vér gyilkost, aki még mindig a kezében tartotta a láncfűrészt. Annyit mondott, hogy az áldozat az unokatestvére volt. A házban az áldozaton kívül két gyerek is tartózkodott, de őket nem bántotta a támadó. (Főtér)

TOLVAJT LELEPLEZNI FÁJDALMAS DOLOG. Ezerszer is meggondolhatja ezután, hogy felhívja a figyelmet a becsületes élet fontosságára az a férfi, akit azért késeltek meg, mert jelezte, hogy éppen bolti lopás készül. Az incidens szerda este történt egy aradi élelmiszerboltban, ahol az áldozat, illetve több más vásárló és a bolti eladó is észrevették, hogy egy 30 éves férfi anélkül süllyeszt szatyrába több terméket is, hogy azokért fizetett volna. A rajtakapott bolti szarka annyira fölháborodott attól, hogy már nyugodtan lopni se lehet, hogy előkapott egy kést, és többször is megszúrta a 46 éves áldozatot. Ezt követően hazament, de a rendőrség hamarosan azonosította, és otthonában őrizetbe vette. (Főtér)

ÚJABB KARTELLEZÉS. Csillagászati össze­gű bírsággal jutalmazta a Versenytanács azokat a multikat, amelyek pofátlanul kartellezve, a beszállítókkal fű alatti megállapodást kötve mesterségesen tartották magasan egyes termékek árát. A piaci tevékenység tisztaságának felügyeletével megbízott hatóság az Auchan Románia céget 36 563 004 lejes, a Carrefour Romániát 26 995 645 lejes, míg a Romania Hypermarche (azaz a Cora) Áruházat 12 410 834 lejes bírsággal sújtotta. A beszállítók közül a Pepsi termékeket gyártó Quadrant-Amroq Beverages (5 984 053 lej), a Star Foods (3 930 920 lej), a Strauss Románia Kft. (1 785 767 lej) és a Nelson Prod (43 113 lej) fizethet bírságot. A trükk egyszerű volt: az árakat nem a piac szabályozta, hanem az áruházak megegyeztek a beszállítókkal, hogy előbbiek egy bizonyos szint alatt nem értékesíthetik a termékeket. Ennek nyomán a polcra kerülő termékek ára mesterségesen megnőtt. Ez a második nagyszabású, jelentős bírságokkal végződött ellenőrzés. 2015-ben a Metrót, a Realt, a Selgrost, a Mega Imgae-t és beszállítóikat kínálták meg összesen 35 millió eurós bírsággal árkartellezés miatt. (Főtér)