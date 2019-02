Azt is közölte, hogy nagyon nehéz úgy dönteni az alkalmazottak fizetéséről, hogy nem tudja, milyen költségvetésből fog idén gazdálkodni az önkormányzat. „A fizetések kiadása a költségvetésünk felét elviszi, az előírt bérnövelés pedig még nagyobb összeggel kurtítja majd az önkormányzat pénzforrásait. A bérnövelés nem jár költségvetés-kiegészítéssel, az így keletkező pénzhiányt valahonnan pótolni kell” – nyomatékosított az elöljáró. Míg tavaly még opcionális volt – nem is alkalmazták –, idén már a bérezési törvény kötelezővé teszi a bruttó 450 lejes élelmiszerpénz kiutalását, valamint előírja, hogy minden önkormányzati alkalmazottnak kötelező 1450 lej értékű vakációs utalványt adni. A szabályozás nemcsak az önkormányzatnál dolgozó személyeket érinti, hanem a beteggondozókat is, ami összesen 259 személyt jelent. Bokor Tibor azt is elmondta, ahhoz, hogy mindezt ki tudják adni, néhány szorzó értékét vissza kellett venniük, de az önkormányzati alkalmazottak fizetése így is megmarad a 2018-as szinten, és kiegészül a már említett utalványokkal. A határozattervezetet egyhagú szavazattal fogadták el.