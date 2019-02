Autótolvajt fogtak

A gyanús gépjárművet sikerült megállítani és vezetőjét igazoltatni. Kiderült, a 25 éves fiatalembernek nincs vezetői jogosítványa. Ráadásul alkalom szülte tolvaj. Az autóban benne hagyták az indítókulcsot, ajtaját nem zárták be. A rendőrök jogtalan vezetésért és lopásért eljárást indítottak. Sepsiszentgyörgyön is igazoltattak egy jogosítvány nélkül vezető 24 éves fiatalembert. Esetében is bűnügyi vizsgálati iratcsomót nyitottak. (sz.)