A szentgyörgyi gárda és az FC Voluntari az előző idényben négyszer találkozott, az alapszakaszban mindkét mérkőzés az Ilfov megyei labdarúgók sikerével zárult, majd az alsóházi rájátszásban előbb osztozkodtak a pontokon, ezt követően pedig a háromszéki csapat az FC Voluntari vendégeként gyűjtötte be a három pontot. Az együttesek legutóbb a szeptemberi odavágóban léptek pályára egymás ellen, akkor döntetlent játszottak, Geoffrey Malfleury góljára Ibrahima Tandia a hosszabbítás utolsó percében válaszolt.

A Sepsi OSK huszonegy fordulót követően 33 ponttal a felsőházi rájátszást érő negyedik helyen áll, Cristiano Bergodi együttese pedig 13 ponttal a tizennegyedik. A szentgyörgyi csapat mérlege idegenben három győzelem, öt döntetlen és két vereség, ezeken a találkozókon tizenkét gólt jegyeztek és nyolc találatot kaptak. Az Ilfov megyei együttes hazai pályán kétszer nyert, háromszor osztozkodott a pontokon és ötször kikapott, mérlegük 14 rúgott és 16 kapott gól.

„Az időjárás nem kedvezett a törökországi edzőtáborban, azonban emiatt nem keresek kifogásokat, és bízom benne, olyan csapat látszatát keltjük, mint ahogy tettük az elmúlt 21 fordulóban, vagyis egy érett és értékes együttesét, amely megérdemli a rangsorban elfoglalt pozícióját. A vasárnapi ellenfelünket nem szabad alábecsülnünk, még akkor sem, ha az utolsó helyen állnak, hiszen az utóbbi időben, amióta Cristia­no Bergodi irányítja, jobban játszanak, és sikerült pontokat gyűjteniük. Biztos vagyok benne, hogy a labdarúgók kellőképpen odafigyelnek, ahogy eddig is tették, minden tőlük telhetőt megtesznek, és egy jó játékot produkálunk, a végén pedig számunkra kedvez az eredmény” – nyilatkozta a pénteki sajtótájékoztatón Eugen Neagoe vezetőedző, aki elmondta, hogy az FK Dunav Rusze elleni felkészülési mérkőzésen vállsérülést szenvedő Bryan Nouvier műtéten esett át, így egy rövid ideig még nem lesz bevethető.

Fiatal kapust igazoltak a piros-fehérek

A Sepsi OSK csütörtökön újabb játékos megszerzését jelentette be. A háromszéki csapathoz csatlakozik a 18 éves kapus, Florin Daniel Zaha, akit a piros-fehérek kölcsön is adnak a harmadosztályban szereplő Székelyudvarhelyi FC csapatának. „Új kapussal egészült ki a Sepsi OSK kerete. A 18 éves Daniel Zaha, aki korábban a Balmazújváros együttesét erősítette, három évre szóló szerződést írt alá klubunkkal. Sebastian Rudol, Omar Abud, Nicolae Carnat, Călin Popescu után tehát Daniel Zaha a Sepsi OSK ötödik téli igazolása. Sok sikert kívánunk új játékosunknak sepsiszentgyörgyi pályafutásához” – olvasható a közleményben.

Bokor János sportigazgató szerint Zaha egy olyan fiatal kapus, aki előtt biztató jövő áll, a klubvezetés pedig bízik benne. A több játéklehetőség reményé­ben kölcsön is adták, hiszen Niczuly Roland, Fejér Béla és Relu Stoian mellett nem sok esélye maradt arra, hogy tétmérkőzésen lehetőséget kapjon.