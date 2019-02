Az égig érő paszuly

Mondja az anya a fiának:

– Eredj, és hajtsd el a tehénkét a vásárra! Arra vigyázz csak: jó árat kérj érte, nehogy kárunk legyen benne!

El is hajtotta a fiú a tehénkét, el is adta egy öregembernek egy szem paszulyért, no meg egy szép faragott furulyáért. Ahogy a vásárt megkötötték, azt mondja az öregember:

– Mindkettőre vigyázz ám, mert mind a kettő többet ér, mint amennyit mutat!

Hát amint megy haza a legény nagy vígan, beléfúj a furulyába. Nosza, táncra is kerekedik jókedvében, aki csak hallja.

A fiú azt gondolja: „Vidám szerszám ez, s talán a paszuly még ennél is többet ér.”

Hazaér a fiú, mutatja az anyjának, miket is kapott a tehénkéért. Hej, a szegény asszony keserves sírásra fakadt. Hiába mondta a fiú, hogy mit hallott az öregembertől, az anyja csak tovább sírdogált. Elültette erre a fiú az egy szem paszulyt, hogy lássák, mi lesz belőle. Hát az, alig került a földbe, nyomban növekedni kezdett, s nőttön nőtt, egészen az égig.

Mondja a fiú az anyjának:

– No látja, édesanyám, mennyit ér a paszuly. Megyek is, felmászom a legtetejére.

Hiába is kérlelte az anyja, hogy maradjon, ő bizony elindult. Addig ment, mendegélt fölfelé a furulyájával, amíg el nem érte az égboltot. Ahogy felért, talált rajta egy kis nyílást. Azt gondolta akkor: „A paszuly tetejét elértem már, most azt szeretném tudni, mi van odabent.” Amint összeszedi a bátorságát, és belép, nem messze onnan kis házikót lát. Gondolja magában: „Most már úgyis este van. Szállást kérek, s reggel hazatérek.”

Ahogy betér a házba, talál egy asszonyt, aki így fogadja:

– Hol jársz itt, te legény, ahol az én gazdám, a hétfejű sárkány lakik? Ha meglát téged azon nyomban felfal!

Megszeppent a fiú, s könyörgött az asszonynak: bújtassa el, mert ő bizony nem kíván a sárkány szeme elé kerülni. Elbújtatta hát az asszony a dagasztóteknő alá, és közben elmondta, ki ő és miféle. Azt, hogy ez a ház valamikor az övé volt, ám egy napon rátört a sárkány, elfoglalta a házat, őt magát pedig szolgálójává tette.

Alig bújt el a fiú, alig ért az asszony a panasza végére, üti az óra a tizenkettőt. Abban a minutumban nagy dörömbölés, zúgás támad. Jön haza a hétfejű sárkány, hóna alatt egy fekete tyúkkal. A tyúkot a földre teszi, s azt mondja:

– Tojj egyet!

A tyúk rögtön tojt egy aranytojást, majd mindig újat, valahányszor újra rákiáltott. Hanem a sárkány közben nagyon megéhezett. Azt mondta hát:

– Vacsorát ide, asszony!

Ad az asszony vacsorát, ám alig kezd enni a sárkány, azt kérdi:

– Miféle idegen szag van ebben a házban?

Az asszony így felelt neki:

– Csak nyugodjék, lelkem, vacsorázzon! Nincs itt semmiféle idegen.

Ám a sárkány hajthatatlan maradt:

– Dehogy nincs. Add elő rögtön, mert különben téged is széjjeltéplek!

Az asszony hiába csitította, nyugtatta a sárkányt, az addig járt-kelt, míg meg nem találta a fiút a dagasztóteknő alatt. Azon nyomban fel is akarta falni, de a fiúnak abban a nagy veszedelemben egyszeriben megjött a bátorsága, s azt mondta:

– Jó, jó, de ilyen vacsorához muzsika is dukál.

Azzal elővette a furulyáját, és muzsikálni kezdett. Nosza, nyomban táncra kerekedett a sárkány. Eleinte tetszett neki a nagy vigasság. Mondta is:

– Addig élhetsz, amíg engem is meg nem tanítasz muzsikálni. Utána egy percig sem.

Ez kellett csak a fiúnak. Fújta, fújta tovább a furulyát. Ahogy fújta, egyre inkább elfáradt a sárkány. Az ám, de hiába kiabálta a legénynek, hogy hagyja már abba, elege van a táncból, az bizony tovább fújta. Egészen addig, amíg a sárkány ki nem lehelte a lelkét. No, akkor abbahagyta.

Hálálkodott az asszony, hogy megszabadította a sárkánytól, aztán azt mondta még neki:

– Ha vissza akarsz térni a földre, vidd magaddal ezt a fekete tyúkot, de a paszulyt vágd ám ki, nehogy más ide tudjon jönni!

Fogta a fiú a furulyát, a tyúkot, s gyorsan leereszkedett a szál paszulyon. Ahogy leért, vette a szekercéjét, s kivágta vele a szál paszulyt. Akkor bement az anyjához, aki nagyon búsult miatta, hogy hova lett.

– Ne búsuljon, anyám, lesz ezután mit együnk, lesz pénzünk is elég!

Azzal letette a földre a fekete tyúkot, megsimogatta, és azt mondta:

– Tojj egyet, tyúkocskám!

Hát a kis tyúk rögtön tojt egy aranytojást, aztán megint egyet, megint egyet, valahányszor a fiú megsimogatta. Csináltak is szép házat a sok aranytojás árából. Vettek sok szép jószágot, de még egy kis rétet is, ahol a fiú naphosszat kaszálgatott és muzsikálgatott.

(magyar népmese)