Kollégium csángóknak

Burus-Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) el­nöke az MTI-nek elmondta: az erre a célra megvásárolt magánházban kialakított kollégium 15–20 diák számára biztosít ellátást. A kollégium azokból az adományokból jöhetett létre, amelyeket a Böjte Csaba ferences szerzetes által vezetett dévai Szent Ferenc Alapítvány gyűjtött 2004 és 2006 között a külsőrekecsini csángó iskola felépítésére. Felidézte: a külsőrekecsini iskola alapkövét is letették, de „az az álom nem valósulhatott meg”, és ezért a támogatást a kollégium létrehozására fordították.

A kollégium tulajdonjogilag is az RMPSZ tulajdonába került, és a pedagógusszövetség fogja működtetni a moldvai magyar oktatási program részeként. Az RMPSZ feladata lesz a szakmai koordináció és a működési feltételek biztosítása is. A második szemeszter elejétől hét gyermek költözik be a kollégiumba, de biztató jelek vannak arra, hogy hamarosan jobban kihasználják a létesítményt – mondta Burus-Siklódi Botond.