Az örömet is belegyúrták a tésztába. Albert Levente felvétele

Még majszolták a frissen sült pánkókat a gyermekek, amikor a konyhában az asszonyok már mérték a keksznek való nyersanyagot. Az óvodások hazamentek, a kisiskolások pedig újból nekigyürkőztek a munkának. Feltörték a tojásokat, majd néhány nagyobb diák érkezett, akik az óriáslábasban meggyúrták a tésztát. A két nőszövetség néhány tagja, anyukák és nagymamák segítségével délig nagy halom keksz készült el, amelyet az egyházak ifjúsági csoportjai csomagolnak és házról házra viszik, hogy jelképes összeg ellenében az egész falu megkóstolja a közös munka eredményét, az összegyűlt összeget pedig átadják az egyesületnek további közösségi programok szervezésére. Erről Szabó Adél helyi unitárius lelkész és Váncsa Melinda, három kisgyermek édesanyja, a szervezet elnöke beszélt lapunknak. Mindketten jó háziasszony módjára vettek részt a munkában, amit inkább szórakozásnak tartottak a gyermekek, akik Téglás Enikő tanítónő irányításával időnként tartottak egy-egy énekes, játékos kis szünetet.

Itt van az egész iskola – mondja a több mint három évtizede tanító pedagógus. Ő örvend ennek, mert betegség miatt vagy egyéb okból nem hiányzik senki, mi pedig egy kicsit szomorkásan vesszük tudomásul, hisz tizenöt gyermekről van szó, akik egyetlen összevont osztályban tanulnak. Ősszel hatan mennek innen ötödikbe a községközpontba, a helyi óvodából senki nem érkezik, egy másik faluból Kálnokra költöző család gyermekére számítanak, vele együtt lesznek tízen. Téglás Enikő úgy beszél osztályáról, mint egy családról, nem csoda, hisz a támogatott délutáni oktatásnak köszönhetően napközis program szerint működnek, 2017-ben pedig osztályával háromhetes élménytáborban volt Liechtensteinben, amelyre úgy emlékszik, hogy az idő alatt úgy összenőtt tanítványaival, mintha édesanyjuk lenne.

Adventben kézműves-foglalkozást tartottak, a tegnapival együtt három sütéses tevékenységet foglal magában az áprilisig tartó, Gyökerektől a rügyekig programsorozat. Lesz bútorfestés, tojásírás, tojáspatkolás és három előadás házasság és család témával. A programzáró egy közös kirándulás Csernátonba a Haszmann Pál Múzeumba és a Malomkert hagyományőrző szabadtéri vendéglátóhelyre.

Tóth Anna kálnoki református lelkész lapunknak elmondta, a Kálnokért Egyesületet a helyi emberekért hozták létre, a két egyház segíti a szervezet indulását, amelynek célja, hogy Kálnokért és a kálnokiakért cselekedjék. Váncsa Melinda egyesületi elnöktől megtudtuk, programjaikat úgy szeretnék megtervezni, hogy azok a kálnokiak javát szolgálják és más vidékekről is odavonzzanak látogatókat. Alapoznak a helyi mesterekre, fafaragóra, kovácsra, patkolóra, még hentes is él a faluban, akik az oda látogató turistáknak be tudnák mutatni a hagyományos mesterségeket.

Tegnap csupa jókedvű gyermekkel és asszonnyal találkoztunk a kálnoki unitárius közösségi házban, akik minden bizonnyal nem a farsangi hangulatnak köszönhetik ezt, hanem annak az örömnek, hogy együtt valami jót cselekszenek.